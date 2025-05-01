因應未來戰爭！ 美陸軍推動冷戰後最大改革 每師將配千架無人機

美國陸軍士兵在德國霍恩費爾斯（Hohenfels）訓練場，進行無人機部署與操作演練。（圖取自美國陸軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》1日獨家報導導，美國陸軍正推動冷戰後最大規模改革，計畫為每個作戰師配備約千架無人機，並汰除過時裝備。這項「陸軍轉型倡議」 （Army Transformation Initiative） 耗資360億美元（約1.18兆新台幣），旨在汲取烏克蘭戰爭經驗，提升對俄羅斯與中國的嚇阻能力。

此計畫基於德國霍恩費爾斯 （Hohenfels）訓練場等地逾一年的實驗，深受烏俄戰爭啟發。在烏克蘭，廉價小型無人機徹底改變戰場生態，廣泛用於偵察、補給與攻擊。美陸軍已諮詢烏軍人員及協助基輔的承包商，了解無人機創新應用。

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第二騎兵團指揮官尼爾上校 （Col. Donald Neal） 強調，必須學習無人機的使用、部署與擴大生產，以強化視距外作戰能力。今年二月，第十山地師一旅級單位演習中，展示整合無人機的作戰概念，模擬烏克蘭新戰術，但嚴寒導致旋翼結冰、電池迅速耗盡，凸顯實戰部署挑戰。

曾任陸軍副參謀長的退役將軍基恩（Jack Keane）直言：「地面戰已轉為無人機戰爭。被發現即可被摧毀。」無人機憑藉低成本、蜂群攻擊和即時影像回傳等優勢，使敵軍難以隱藏，單兵、戰車或指揮所都可能迅速遭殲滅。

這項為期五年的改革，將從削減過時武器及汰除舊系統獲取資金，但需國會批准。陸軍參謀長喬治上將 （Gen. Randy George） 已向副總統范斯簡報，並獲國防部長赫格塞斯支持。喬治強調目標是「更有效運用現有資源」，而非尋求增資。

陸軍將停購悍馬車 （Humvees）、聯合輕型戰術車 （JLTV）及M10輕型戰車，並裁減部分舊型阿帕契 （Apache）攻擊直升機與文職人員。目前已有三個旅級單位（每旅約3-5千人，每師通常三旅）配備部分新型無人系統，目標兩年內推及所有現役部隊。相較之下，未轉型師級單位，通常僅有十餘架舊型長程偵察無人機。

美國陸戰隊已在另一改革中淘汰戰車，改採小型飛彈突擊隊，在西太平洋島嶼跳躍打擊中國艦隊的戰術。陸軍雖同為因應亞洲局勢，但仍將採購新型戰車、長程飛彈及傾轉旋翼機等系統。

然而，滿足陸軍對新技術需求，美國工業基礎須提升產能。官員指出，烏克蘭去年製造逾兩百萬架無人機，常使用中國零件，但美軍禁用中國製零件，構成挑戰。

結合傳統地圖與數位螢幕，美軍士兵在德國霍恩費爾斯（Hohenfels）訓練場的指揮所內，規劃與監控無人機部署。（圖取自美國陸軍專頁）

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