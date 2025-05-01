擊落美軍7架MQ-9無人機的游擊軍 胡塞武裝「小打大」強在哪？

圖為美國海軍杜魯門號航艦（CVN-75），2024年底便駛入美軍中央司令部責任區，支援胡塞武裝打擊行動至今。（美軍中央司令部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕北葉門胡塞武裝（the Houthis）襲擾紅海一年餘，嚴重威脅海上航行自由，美軍為此已多次發動大規模空襲，試圖以空優和全天候作戰消滅地面殘軍。但此舉不僅未瓦解胡塞，過去數周更被擊落7架美軍MQ-9無人機。除了不對稱作戰，伊朗支援胡塞的武裝，加上美軍、北約盟國有限的海、空兵力部署，共同促成這支「游擊隊」的作戰韌性。

面對美軍壓倒性火力，胡塞武裝的「不對稱作戰」特性成為存活關鍵。即便美軍有空優和精準打擊優勢，但回顧過往的伊拉克、阿富汗戰爭可知，這類優勢在敵軍游擊戰的「去中心化」結構下並非必殺技。相較之下，胡塞武裝善用現地地形部署，機動性高且指揮鏈分散，就算美軍宣稱炸毀再多陣地設施，也難以瓦解其基層組織與作戰網絡，達成根本性「壓制」。

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美國空軍的MQ-9「死神」無人機。（美國空軍官方X帳號）圖為一輛改裝過的廂型卡車，從貨櫃裡發射SA-67（又稱358型）地對空飛彈之情形，該系統屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（取自X帳號 @sentdefender）

其次，來自伊朗的武器支援，是胡塞建立敵威脅反制能力的另一關鍵。伊朗援助胡塞的「358型」防空飛彈，就曾被多次揭露打下美軍的MQ-9「死神」（Reaper）無人機；此外，胡塞的「土砲改裝」能力，使其運用前蘇聯SA-6、SA-2等舊式防空系統，整合商規雷達、光學導引元件，打造出「平價防空網」，發揮低價、高效戰力，造成美軍高價值資產的戰損。

值得一提的是，即便美軍有英、法、義等北約盟國的軍事支援，但整體行動多集中於航道上的海空巡邏和自衛部署，並未派遣部隊深入葉門境內，全面清剿胡塞武裝據點；此外，歐、美國家盱衡聯合國與國際情勢顧慮，不願過度介入衝突，進而導致局勢升溫，並對美軍形成制肘，最終產生戰力與戰果之間的差距。

整體而言，要說胡塞武裝是仰賴「螳臂擋車」的意志在對抗美軍，應該說這支游擊隊運用地形優勢、外援武器、技術創新與組織彈性等因素，發揮了不對稱作戰優勢，對著重空襲與戰損交換的美軍而言，要扭轉當前的戰局並非一件易事。

美軍即便在空優和精準打擊能力方面佔據上風，但面對威脅型態近似伊拉克、阿富汗戰爭的胡塞武裝，這樣的戰法對於根除地面勢力而言並非最佳做法，間接助長胡塞的不對稱作戰優勢。（美軍中央司令部官網）

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