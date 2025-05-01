IDF戰機意外彈擊火焰彈 軍事迷：不是攻擊武器安啦

4月30日下午，IDF戰機在台南市區上空擊發火焰彈後在空中留下一團硝煙。（簡豪江授權提供）

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空軍司令部：台南IDF戰機誤發火焰彈 已展開調查

〔記者王俊忠／台南報導〕台南第一戰鬥機聯隊基地1架IDF戰機昨天（30日）下午升空執行例行訓練任務時，火焰彈意外擊發，有民眾目擊台南市區上空出現一團硝煙，擔心會不會造成攻擊傷害？空軍司令部說，已派員調查釐清肇因，以維飛安。有軍事迷說，30日下午就知道發生這事，但火焰彈不是攻擊武器，意外觸發倒也不必過於大驚小怪。

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空軍台南第一戰鬥機聯隊低調指出，4月30日下午的確發生這狀況，空軍司令部已派員調查並對外說明，聯隊不便發言。

IDF戰機擊發火焰彈，在空中留下一團硝煙。（簡豪江授權提供）

據指出，事件發生在4月30日下午4點左右，有民眾在台南市區文賢路292巷與文賢路口目擊，民宅上方出現火焰彈擊發產生的一團硝煙，納悶戰機出什麼狀況？

台南1位軍事迷說，30日下午，軍事迷夥伴的網路社群平台就有同好說目擊IDF戰機擊發火焰彈（又稱熱焰彈），其實這種熱焰彈就是影迷看的知名電影《捍衛戰士》一樣，戰機為閃躲敵機發射的追熱飛彈，釋出熱焰彈來干擾觸擊引爆追熱飛彈。

一般來說，熱焰彈是緊急時防禦用、不算是攻擊武器，所以沒有保險裝置，飛行員操駕戰機時，若不熟悉座艙設備，有可能不小心按到擊發，或是機械故障因素也有可能，但它不具有攻擊性，發生這狀況，也不必過於大驚小怪。

4月30日下午，IDF戰機在台南市區上空擊發火焰彈後在空中留下一團硝煙。（圖：簡豪江授權提供）（記者王俊忠攝）

空軍台南第一戰機聯隊基地內的IDF戰機。（資料照，記者王俊忠攝）

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