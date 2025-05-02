一架不夠看我全都要 美陸戰隊獲首套ExDECS微波反蜂群系統測試

美國海軍獲得首套「ExDECS」反蜂群無人機的微波武器系統，並由陸戰隊進行測試評估；若順利投產，將可為陸戰隊提供更好的野戰低空防空能量。（圖片來源:Epirus公司影片）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕只能反制單一無人機的武器，在未來蜂群戰術中可能力顯不足，而可以大面積癱瘓、擊殺的微波武器，有望成為未來反無人機系統的要角之一。據報導，美國海軍獲得首套「ExDECS」反蜂群無人機的微波武器系統，並由陸戰隊進行測試評估；若順利投產，將可為陸戰隊提供更好的野戰低空防空能量。

ExDECS系統又稱「遠征定向能量反蜂群系統」（Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm），運用新型高功率微波系統製造強烈電磁干擾，以同時癱瘓多架無人機。負責設計研發的Epirus公司於上（4）月29日發布新聞稿表示，他們已向海軍水面作戰中心達爾格倫分部（Dahlgren Division），交付一套ExDECS系統，並供陸戰隊進行驗收測評。

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美國海軍研究辦公室（ONR）於去年9月與該公司簽署了550萬美元（約新台幣17.6億元）的合約，採購ExDECS系統。首套在製造期間又再獲「飛馬」（Pegasus）計畫經費支助，近期陸續完成出廠驗收測試（FAT）、政府驗收測試（GAT）後，運交海軍參與新一階段模擬作戰測評。

ExDECS系統是該公司Leonidas Expeditionary武器系統的最新衍生版本，相較於雷射武器（LDEW）單次僅能接戰單一目標，運用微波的ExDECS具備「一對多」接戰能力，且每次擊落無人機的成本僅需5美分（約新台幣1.6元）。此外，ExDECS系統安裝被在小型拖曳儎台上，也可由輕型戰術輪車牽引，而其具開放式模組化架構，也保留軟體升級彈性，非常適合陸戰隊執行遠征任務。

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