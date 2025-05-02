【影】美空軍「忠誠僚機」實體登場！ 兩原型機加州開測拚明年量產

Ground testing is officially underway for our Collaborative Combat Aircraft program! This is a huge milestone and another step toward first flight and rapid delivery to our warfighters... These unmanned fighters are going to be badass! （1/3） pic.twitter.com/HiuWMzmcc7 — General David Allvin （@OfficialCSAF） May 1, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國持續研發第六代空戰儎台，而美國總統川普今年3月公布波音F-47戰機前，美國空軍就先對兩家競逐「忠誠僚機」計畫的原型機賦予軍用編號；在當地時間1日，美國空軍更宣布Anduril公司的YFQ-44A「烈火」戰鬥無人機率先展開地面測試，與通用原子航太的YFQ-42A型機依期程同步施測，力求今年夏季首飛，明年下達量產決心。

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美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David W. Allvin）強調，計畫已久的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）進入地面測試是關鍵里程碑，「科技創新速度必須超越（outpace）敵人備戰進度，而忠誠僚機就是典例」，凸顯美國空軍未來將持續因應敵情威脅推動兵力轉型，以人機整合、「有－無人」協同作戰架構續掌空優。

美國國防公司Anduril推出的YFQ-44A「烈火」戰術無人機原型機，本月起將和通用原子航太系統的YFQ-42A型機，由美國空軍同步展開地面測試。（美國空軍官網）美國空軍「忠誠僚機」僚機的地面測試將於美國加州比爾空軍基地（Beale AFB）展開，並設立專案戰備小組（CCA ARU）實施後續測試，包含推進系統、航電系統、自主系統整合以及地面控制介面等。（美軍DVIDS網站）

美國空軍今年3月宣布賦予兩機軍用編號時解釋，其型號的「Y」意指原型機（Prototype）、F為戰鬥機（Fighter）、Q是無人機，42及44分別為其設計編號（Design Number），並加上A強調是該機型第一版；若後續進入量產階段，則編號開頭的Y會被移除，轉為正式編號。

美國空軍進一步表示，本次「忠誠僚機」的地面測試，選在美國加州比爾空軍基地（Beale Air Force Base）進行，以利專案戰備小組（CCA Aircraft Readiness Unit, ARU）實施後續測試，包含推進系統、航電系統、自主系統整合（autonomy integration）以及地面控制介面（ground control interfaces）等次系統驗證。

通用原子航太系統的Gambit忠誠僚機，軍用編號YFQ-42A。（通用原子航太系統官網）

此外，美國空軍強調該儎台採用開放式架構和商業現貨科技，以達快速整合、升級與大量生產目標。根據規劃，首版忠誠僚機（CCA Increment 1）預計明年財年（FY 2026）下達量產決心，並於同年度展開第二版機型（Increment 2）研發。

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