澎防部新任指揮官履新 陳俊源由陸軍司令部人軍處長調升

澎防部指揮官陳俊源（左）、縣長陳光復（右）舉大拇指，象徵軍民合作無間。（澎管處提供）〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於兩岸局勢丕變，澎湖戰略位置躍居第一線，因此主掌防區業務的陸軍澎湖防衛指揮部指揮官更加重要。由陸軍司令部人軍處長調升的新任指揮官陳俊源中將，今（2）日上午前往澎湖縣政府拜會地方父母官、縣長陳光復，雙方就地方發展、軍民關係及未來合作方向進行深入交流。

陳光復熱烈歡迎陳俊源履新，並表示對其充滿信心，期待在軍民合作既有的良好基礎上，持續深化國軍與地方協作，共同為澎湖民眾打造更安定幸福的生活環境，同時也能捍衛澎湖疆域安全，堅守台灣離島堅強堡壘，軍民都能在澎湖安居樂業，在工作崗位上持續辛勤付出。

澎防部新任指揮官陳俊源（左三），拜會縣長陳光復（右三）。（澎湖縣政府提供）陳光復進一步指出，台灣長期處於地緣政治風險之中，加上近期國際局勢劇烈變化，澎湖又位處台海第一道防線，難免引發民眾的不安。澎防部作為第一作戰區的指揮單位，肩負守護國土與地方安定的重責大任，是維護澎湖穩定與民心安定的重要力量。他代表縣府及全體民眾，感謝國軍官兵長年以來的堅守崗位與無私奉獻，讓民眾能安心生活、社會得以穩健運行。

陳俊源表示，感謝澎湖縣政府長期對國軍的支持與肯定，未來澎防部將持續秉持專業與責任，強化與地方的聯繫與協調，積極推動軍民合作事務，深化情誼、凝聚共識，讓澎湖在安全穩定的基礎上，朝更美好的方向邁進。澎防部政戰主任許力仁、澎湖縣政府秘書長楊書舜等人，都在場陪同。

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