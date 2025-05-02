美陸戰隊備戰 擬啟動數十年最大規模後備動員演習

美國陸戰隊後備部隊軍人在加州二十九棕櫚基地參與「整合訓練演習4-24」期間進行戰術演練。該演習為陸戰隊後備部隊最大規模年度訓練活動。（圖：美國陸戰隊）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍陸戰隊後備司令部正規劃數十年來規模最大的動員演習，預計將於2026財政年度第四季前展開，全面檢驗陸戰隊在大規模軍事衝突中，迅速動員後備部隊並投入戰場的能力。

根據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，陸戰隊後備司令部作戰規劃官圖洛特中校（Lt. Col. Doug Toulotte）近日在華府舉行的「現代陸戰隊軍事博覽會」上指出，這次演習將是數十年來首度大規模實施此類行動。



他強調，國防部上一次擬定全軍後備動員計畫已是1988年，相關研究甚至可追溯至1947年，凸顯當前國防體系對於在現代戰爭條件下，如何有效動員並整合大量後備軍力至現役部隊，仍存在諸多未知數。

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圖洛特舉1950年韓戰初期美軍成功動員為例指出，今日美軍陸戰隊現役與後備總兵力約為25萬人，略多於當年約20.4萬人，但關鍵作戰單位大幅減少，例如步兵營已從26個縮編至8個，戰鬥機中隊更從30個驟減至僅剩1個。

他進一步指出，裝備代差是當前最大挑戰之一。例如，F-35戰機服役約17年後，才可能撥交後備部隊使用，若現階段啟動大規模動員，後備部隊恐難即時融入現役體系，必須額外進行訓練，導致戰力部署延遲。

雖然近年美軍陸戰隊曾進行小規模的動員演練，但圖洛特強調，即將規劃的演習在規模與深度上將遠超以往。他接受《陸戰隊時報》訪問時表示：「這可能是自2003年『持久自由行動』以來，我們首次這麼專注地檢視，面對實力相當的潛在對手時，我們如何加快後備部隊的反應速度。」

根據美軍規劃，這場演習初期將採取小規模試行，但首要目標是測試快速集結人員與裝備的能力。圖洛特指出，相較於過去二、三十年後備人員抵達前線後，才領取裝備的模式，未來挑戰在於如何同步動員人員與裝備，並迅速部署至指定戰區。

此外，陸戰隊後備部隊目前也正爭取將「動員速度」納入全軍的「國防整備回報系統」（Defense Readiness Reporting System, DRRS）評分項目。

圖洛特預期，未來後備官兵的週末訓練，將更著重於部署準備與個人軍事技能熟練度，目標是「最快速度上戰場」，落實戰鬥基本功。他強調，整個國防部都必須進行類似的動員測試，確保一旦危機爆發，能迅速啟動大規模後備力量，阻止敵軍迅速達成戰略目標。

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