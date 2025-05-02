強化海巡海上執法 淡水艦5月20、27在基隆外海打4枚鎮海火箭彈

海巡署北部地區機動海巡隊的安平級巡防艦淡水艦（CG603）。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕海巡署艦隊分署因應中國灰色地帶襲擾，近年出動頻次、海上執法力度大增，持續站在第一線捍衛我國海權；且各式海巡艦艇所載武裝的射擊訓練內容也有所精進。為此，海巡署近日透過射擊通報揭露，北機隊所屬600噸級巡防艦「淡水艦」，本（5）月下旬將在基隆東北外海實彈射擊，除發射T75機槍、20機砲外，還要打4枚鎮海火箭彈，提升維權取締嚇阻力。

根據海巡署最新射擊通報，隸屬北部地區機動海巡隊的600噸級巡防艦「淡水艦」（CG603），本月20、27日上午8時至下午5時間，將在基隆外海棉花嶼、花瓶嶼間的R-25靶區實施射擊訓練；一共將射擊T75機槍1000發、20機砲150發，以及4枚鎮海火箭彈，最大彈道高度1500英呎（457.2公尺）。

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海巡署4月30日發布射擊通報指出，北機隊所屬淡水艦（圖中誤植，舷號應為CG603）本月20、27日將在基隆東北外海實施艦載武裝實彈射擊，包含機槍、機砲和4枚鎮海火箭彈。（擷自漁業署射擊通報文件）

一套鎮海火箭彈系統共有6組7聯裝發射器，可搭載國造2.75吋高爆、穿甲、散彈三型彈種，但在一般海域執法時，海巡署則規劃採用與該系統相容的「低致命性」彈藥；有軍方人士指出，這款低致命性彈藥，應是指嚇阻用的高分貝聲響震撼彈，而中科院將配合海委會需求陸續產製。

連江艦上的鎮海火箭彈。該系統採用6組7聯裝火箭彈發射器，可搭載攻擊火箭彈，也可裝填低致命性武器。（本報資料照，記者劉禹慶攝）

前述的淡水艦為600噸「安平級」巡防艦一員。海巡署公開資訊指出，作為海軍「沱江級」巡邏艦兄弟，除同採穿浪雙船體設計，承平時期武裝以鎮海火箭彈系統、近程自動化防禦武器系統為主力；戰時可加掛雄風二型、雄風三型反艦飛彈各8枚，另搭配方陣快砲等強力武裝，有效發揮海巡艦艇「平戰轉換」關鍵能力。

值得一提的是，在5月27日當天，千噸級巡防艦台東艦（CG133）將和與淡水艦同級兄弟艦「成功艦」，於台東外海同步實施鎮海火箭彈、40快砲、20機砲、T74機槍與65步槍等實彈射擊訓練；屆時我國東北、東部海域將有機會同步施訓，強化海巡艦隊執法效能。

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