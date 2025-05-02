T112步槍、重狙槍產地 軍備局205廠三處新廠區8月全數完工

國防部軍備局205廠去（2024）年10月邀請媒體參觀的各式塗裝T112步槍，以及隨槍搭配的TS112系列瞄具。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者陳治程／台北報導〕位於高雄的軍備局205廠多年前配合高雄市政府「亞洲新灣區」計畫，將位於前鎮區的3處廠區用「先建後遷」方式，陸續進駐到大樹區的新址；但這項工程期間遭遇疫情一度延宕，甚至影響既有輕兵器、彈藥產製進度而遭立法院點名。根據國防部送交立法院的最新預算解凍報告，上述3處新營區已有2處啟用，最後一處光復營區則將於今年8月完工。

這份報告指出，國防部配合高雄市多功能經貿園區規劃，將位於高雄前鎮區軍備局205廠的光中營區舊址，陸續遷移至大樹區新址的林園、大樹北、光復三處新營區。

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2020年仍在興建中的軍備局205廠光復營區。國防部最新預算解凍報告指出，該營區30棟機具廠房已於今年2月完工，剩餘景觀工程將依契約於今年8月完工。（本報資料照）

這三處營區分別在2019、2020年開工，其中，林園和大樹北營區已於2022年、2024年完工，並交給中科院及205廠啟用；至於光復營區，截至去年底，該營區30棟廠房已完工26棟，剩餘4棟則在今年2月完工，另餘道路、景觀等附屬工程，會依契約規劃在今年8月完工。

軍備局205廠為國軍國造輕兵器研發及生產重鎮，諸如現役T65K2、T91步槍即是由該廠產製；去年邀請媒體參觀首度公開的新一代T112戰鬥步槍也誕生於此；不過，原定去年交付完畢的2060挺T75班用機槍，受該廠遷址作業影響未能如期交軍，而軍方去年12月中旬，曾在立法院外交及國防委員會上強調，全案管制於今年4月全數交軍。

國軍搭載夜視瞄準鏡的T75班用機槍。（本報資料照，記者游太郎攝）

至於今年邁入量產的T112戰鬥步槍，國防部日前就該案當前進度回覆本報表示，軍備局生製中心已完成T112步槍及新式光學瞄具產製規劃，相關料件均由國內廠商製供，第205廠刻依軍種年度委製需求，盡最大量能戮力於「年底前」生產交軍；至於401廠的內紅點瞄準鏡、雷指器及近戰瞄準鏡產製作業，將配合前述製繳期程交軍，滿足軍種戰訓需求。

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