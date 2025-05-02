美軍杜魯門號航艦「超級大黃蜂」戰機為何墜海？ 肇因還是羅生門

美軍杜魯門號航艦正在起降F/A-18 E/F戰機。（路透社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍杜魯門號航艦正在紅海打擊「胡塞武裝」，但1架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機與拖車4月28日意外墜海，所幸未造成人員折損。這起事件起因仍眾說紛紜，外界還推測可能是為閃避胡塞武裝攻擊，航艦大幅度轉彎閃避所致，不過，美軍人員內部評估，戰機因大幅轉彎而墜海的可能性不高。

美軍媒體《星條旗報》引述美國國防部官員說法稱，航艦海上機動致使戰機墜海只是個「推測」，且航艦若進行急轉彎，應不至於使艦載戰機滑入海中，確切原因尚待調查。

在「超級大黃蜂」墜海後，美國國防部匿名消息對媒體的說法一變再變，先是在本周二傳出，飛機可能在航艦機動狀態下失去控制，還有躲避敵軍火力之說。但美軍官員本周三、周四稱，無論海況或艦艇操作情形，飛機都不應自船艦上滑落，將全面調查事故的任何潛在因素。

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專家對於航艦閃避攻擊的高速機動是否合理，以及是否導致戰機墜海的看法也不一致。美國「戰略與預算評估中心」研究員、美國海軍退役上校凡托（Jan van Tol）說，航空母艦以高速機動方式閃避反艦飛彈，並非標準應對程序，考量二者速度差異極大，這種規避通常無效，因此，航艦應仰賴自身戰機、防禦系統或護衛艦艇來應對飛彈才是正解。

不過，美國海軍戰爭學院海事戰略學程主任霍姆斯（James Holmes）認為，航艦採取機動閃避，並讓其他周遭的友軍艦艇、飛機擊落敵方飛彈確實可行。但此次意外還有其他可能原因，也可能是一起與長期高強度作業、官兵疲勞有關的偶發意外。

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