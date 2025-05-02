自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情人物

勞軍列車挺進北部深山 李棟樑感念官兵時刻堅守崗位

2025/05/02 16:55

軍友社榮譽理事長李棟樑前往北部深山勞軍。（軍聞社）軍友社榮譽理事長李棟樑前往北部深山勞軍。（軍聞社）涂鉅旻／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕軍友社榮譽理事長李棟樑勞軍腳步不停歇，《軍聞社》今日報導，李棟樑今日前往國軍北部地區單位敬軍慰問，向駐防偏遠地區的官兵致上最高敬意，感謝他們24小時堅守崗位、不畏氣候變換，守護國家安全的辛勞。

雖然軍媒報導未提到駐防單位的確切名稱，但從有限資訊研判，應為海、空兵力兼具，負責掌握敵情的重要部隊。

根據《軍聞社》報導，李棟樑今日上午率領敬軍團，在國防部副部長鍾樹明上將、國防部政戰局長陳育琳中將，以及軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，前往北部偏遠地區駐軍慰問，並受到空軍司令鄭榮豐上將、海軍副司令敖以智中將等官兵代表熱烈歡迎。

李棟樑在聽取近期工作簡報後，致贈慰問金及禮品，犒慰官兵戍守辛勞，他也親切問候官兵，感謝他們全天候在工作崗位上善盡職責，默默為國家安全付出心力；李棟樑表示，國家安全與社會安定，都是仰賴國軍官兵的守護，他會持續與大家站在一起，為官兵加油打氣，當國軍最堅實的後盾。軍友社榮譽理事長李棟樑前往北部深山勞軍。（軍聞社）軍友社榮譽理事長李棟樑前往北部深山勞軍。（軍聞社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中