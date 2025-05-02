勞軍列車挺進北部深山 李棟樑感念官兵時刻堅守崗位

軍友社榮譽理事長李棟樑前往北部深山勞軍。（軍聞社）涂鉅旻／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕軍友社榮譽理事長李棟樑勞軍腳步不停歇，《軍聞社》今日報導，李棟樑今日前往國軍北部地區單位敬軍慰問，向駐防偏遠地區的官兵致上最高敬意，感謝他們24小時堅守崗位、不畏氣候變換，守護國家安全的辛勞。

雖然軍媒報導未提到駐防單位的確切名稱，但從有限資訊研判，應為海、空兵力兼具，負責掌握敵情的重要部隊。

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根據《軍聞社》報導，李棟樑今日上午率領敬軍團，在國防部副部長鍾樹明上將、國防部政戰局長陳育琳中將，以及軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，前往北部偏遠地區駐軍慰問，並受到空軍司令鄭榮豐上將、海軍副司令敖以智中將等官兵代表熱烈歡迎。

李棟樑在聽取近期工作簡報後，致贈慰問金及禮品，犒慰官兵戍守辛勞，他也親切問候官兵，感謝他們全天候在工作崗位上善盡職責，默默為國家安全付出心力；李棟樑表示，國家安全與社會安定，都是仰賴國軍官兵的守護，他會持續與大家站在一起，為官兵加油打氣，當國軍最堅實的後盾。軍友社榮譽理事長李棟樑前往北部深山勞軍。（軍聞社）

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