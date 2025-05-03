獨家》國軍研製「鎢芯彈」115年起量產 可穿透共軍現役防彈背心

軍方已研製完成比現役普通彈、鋼芯彈動能更大的子彈，就是5.56公厘的「鎢芯彈」，威力可以輕易穿透解放軍官兵制式的防彈背心，圖為國軍113年度辦理「後備軍人志願射擊」訓練，召員手持T65K2步槍進行25公尺的槍枝「歸零射擊」。（取自國防部發言人官方Facebook）

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院外交及國防委員會去年年底審查國防部114年度預算時，朝野立委關切國造新型步槍、子彈等研製進度，當時軍備局長林文祥脫口說出軍備局已研製一種動能更大、還在機密階段的彈種，讓朝野立委都嚇了一跳，當時主持會議的民進黨立委王定宇聞言後笑著提醒，「現在為公開會議吔」。

政府高層人士今天透露，這款比現正使用的普通彈、鋼芯彈動能更大的子彈，就是5.56公厘的「鎢芯彈」，威力及動能可以輕易穿透解放軍官兵制式的防彈背心，軍備局內部已進行多次射擊驗證確認，接下來將交由陸軍來進行作戰測評驗證，相信可以順利通過，並可望在115年度預算中編列，115年度起就可大量產製。

請繼續往下閱讀...

至於軍備局在射擊驗證時，是如何確認「鎢芯彈」威力可穿透解放軍官兵現役的防彈背心？據了解，我方是在國際現貨市場中取得與共軍現役防彈背心同等級裝備，「彈彈穿透」，證明新款子彈的威力及動能相當強大，未來在量產撥交部隊後，將可具有相當程度的威嚇能力。

日本航空自衛隊在今年4月宣布，茨城縣百里基地的基地警備教導隊已接收首批20式步槍，採用5.56公厘口徑北約標準彈，展開一系列測試評估，為取代現役89式步槍。（圖取自X@jasdf_hyakuri）

至於美方已有部分的部隊單位使用6.8公厘子彈的新型步槍，國軍是否也會跟進？陸軍參謀長陳建義在去年年底於立院答詢時曾表示，以美軍101空降師正在小批量測試的XM7步槍為例，美軍首批6.8公厘步槍的產量約10萬餘把，相對美國地面部隊共約100萬名官兵的比例而言，仍屬於小批量測試，另外，包括瑞典、英國等仍以5.56公厘步槍為主。

陳建義表示，若國軍換裝6.8公厘步槍，雖然攜彈量降低，但由於槍重增加，整體重量將比現役裝備還要多5公斤，身為作戰需求單位的陸軍還要完整評估。

國防部則說，國軍已研發採用6.8公厘子彈的步槍，並已交軍測評中。

美國陸軍正持續測試新款XM7步槍，其採用口徑更大、威力更強的6.8公厘子彈。（取自美國陸軍臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法