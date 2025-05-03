得力於礦產協議再+1 美對烏克蘭軍售高達99億的F-16訓練維護案

根據最新一波美國對外軍售消息顯示，國務院再批准一項金額高達3.1億美元（約99億新台幣）的對烏軍售案，將為烏軍的F-16機隊提供更好的訓練，以及相關後勤維護設備。（圖片取自烏克蘭空軍臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美、烏礦產合作協議後續福利再+1，打破烏克蘭空軍即將捉襟見肘的空防能力。根據最新一波美國對外軍售消息顯示，國務院再批准一項金額高達3.1億美元（約99億新台幣）的對烏軍售案，將為烏軍的F-16機隊提供更好的訓練，以及相關後勤維護設備，以強化烏克蘭空軍F-16的新一輪作戰能力。

據美國國家安全合作局（DSCA）2日最新公告，美國國務院已批准向烏克蘭政府出售一套針對F-16戰機的訓練與持續維護支援方案，總價值高達3億1050萬美元。該項軍售將含有大量「非主要防禦裝備」（non-MDE）項目，包括對F-16改裝升級、人員操作訓練、備件與耗材供應、維修服務、地勤裝備、機密和非機密軟體軟體支援，以及相關技術文件、研究評估等多項內容。

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DSCA指出，這項擬議軍售將確保烏克蘭飛行員能接受有效訓練，並透過與美國空軍的全面協同訓練，提升兩國軍力的互通與協作效率。這項軍售與國際聯盟對於烏克蘭的F-16計畫貢獻一致，亦符合烏克蘭空軍現代化的目標，有助於烏克蘭軍方更順利導入F-16機隊，強化未來作戰與防禦能力。

目前，F-16已逐步進入烏克蘭空軍序列，並於東部與南部戰線上展現初步戰果，成功干擾俄軍空中打擊與後勤補給，成為烏克蘭空軍現代化轉型的關鍵力量。（圖片取自烏克蘭空軍臉書）

此案的主要承包商包括Valiant Integrated Services、Top Aces Corporation、洛克希德馬丁公司、普惠公司、Snap-on、BAE Systems、AAR Corporation，以及Comsetra等多家美國國防與科技企業共同協助。

值得注意的是，美、烏兩國在4月底簽署戰略礦產協議後不久後，即宣布此次F-16支援軍售案，此外，還包括昨日被揭露的5000萬美元軍事物資出售；顯示礦產協議開啟了美國對烏克蘭的部分軍事支援解禁。目前，F-16已逐步進入烏克蘭空軍序列，並於東部與南部戰線上展現初步戰果，成功干擾俄軍空中打擊與後勤補給，成為烏克蘭空軍現代化轉型的關鍵力量。

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