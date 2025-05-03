特戰中將郭俊德接任國防部訓練次長 梅家樹：強化國軍整體戰訓效能

曾任特戰指揮官丶澎防部指揮官的特戰中將郭俊德，5月接任國防部訓練次長。圖為郭俊德在特戰指揮官任內，所屬的特五營完成為期21天丶550公里戰術任務行軍訓練時，郭俊德在大門迎接特戰勇士凱旋榮歸。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍五月一日有多位重要軍職首長異動，原任澎防部指揮官郭俊德中將調任為國防部參謀本部訓練次長，參謀總長梅家樹上將主持訓練次長任職布達典禮時，期許同仁在新任郭次長的指導與帶領下，秉持勇於任事的負責態度，持續推動訓練革新，強化國軍整體戰訓效能。

郭俊德中將為陸軍特戰部隊出身，曾任澎防部參謀長丶陸軍航特部特戰指揮部指揮官及國防部人事次長室處長丶澎防部指揮官等職，在特戰指揮官任內，無論是救災丶部隊戰演訓都身先士卒丶親力親為，頗獲特戰官兵的信賴與愛戴。郭俊德與現任國防部後備指揮部指揮官劉協慶中將，兩人是國軍高階幹部中，少數的特戰中將。

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梅家樹總長表示，郭次長學、經歷齊全，具備完整的聯參經歷與領導能力，在以往的各項職務任職期間，都能以主動負責精神，全力完成任務，相信未來能在原有的基礎上，繼續提升國軍整體訓練成效與戰力。

梅家樹總長強調，當前訓練工作正處於轉型關鍵期，各單位皆走在改革的刀尖上，唯有全體官兵齊心協力，才能使軍事訓練與聯合作戰能力穩健提升；同時，梅總長亦提醒全體同仁在工作上全力以赴之餘，也要關注個人健康與家庭，兼顧身心平衡，共創和諧的團隊氛圍。

原任澎防部指揮官郭俊德中將調任為國防部參謀本部訓練次長，參謀總長梅家樹上將2日主持任職布達典禮時，期許同仁在新任郭次長的指導與帶領下，秉持勇於任事的負責態度，持續推動訓練革新，強化國軍整體戰訓效能。（圖：軍聞社提供）

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