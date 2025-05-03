賴總統點將》新科少將梁沅勝超狂背景 一家三代都是戰機飛行員

新科空軍少將梁沅勝擁有超狂的背景，梁沅勝的爺爺丶父親都是空軍戰機飛行員，一家三代在不同的年代時期，都在執行捍衛國家空防重任。（圖：取自總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府本週為五月一日晉任中將丶少將的新科將領舉行晉任授階典禮，在2位中將丶11位少將當中，新科空軍少將梁沅勝其實擁有超狂的背景，梁沅勝的爺爺丶父親也都是空軍戰機飛行員，一家三代在不同的年代時期，都在執行捍衛國家空防重任。

賴總統在晉任典禮上表示，各位不論是在戰備演訓、衛勤醫療或是國防政務、指管通情、 遠洋巡護等領域，都全力以赴，讓國防力量更強大。他要感謝在場每一位將軍在崗位上的努力和付出。賴總統說，當前，國際地緣政治局勢變化快速，臺灣更面臨了威權主義擴張所帶來的威脅，除了日益增強的灰色地帶侵擾，中共也不斷利用各種滲透行為，意圖竊取我們的國防機密，破壞國家安全。

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賴總統指出，今年3月，針對臺灣面對的國安及統戰威脅，提出了17項因應策略，與此同時，官兵警覺的提升也是關鍵。希望各位將軍都能夠在各單位、部隊，以人為本，落實「保衛國防安全」的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全築起堅實的防線。

在11位新科少將當中，3位為海巡系統丶8位是三軍系統，其中僅有1位是空軍少將。但軍方人士說，新科空軍少將梁沅勝有超狂的背景，不僅是因為梁沅勝為資深的戰機飛行員，梁家的爺爺丶父親都是戰機飛行員，一家三代都是飛行員而且是執行作戰的戰機飛行員，殊為難得。

軍方人士說，在梁沅勝擔任志航基地第45中隊長時，中隊長及副中隊長兩人曾創下我國空軍的難得的紀錄，因為兩人的背景相同，兩個家族都是一家三代均為戰機行員。

2015年的7月，空軍志航基地曾在空軍司令部的臉書專頁上，特別介紹了第45中隊長梁沅勝及時任副中隊長陳延直的故事，兩人的家族三代，皆是守護中華民國領空的空軍健兒，堪稱為我新一代飛行員的表率。

梁沅勝的爺爺梁鎮生（廣東空軍航院八期，曾於第四大隊擔任飛行員，當時大隊長為高志航烈士），是參與抗日作戰的英雄，在空中守護國家、抵禦外侮侵略的飛將軍；父親梁志明（空軍官校五十一期），擁有精湛的飛行技術與優異的外語能力，曾派任駐中南美洲武官。

時任副中隊長陳延直中校的爺爺陳崇文（廣東空軍航校6期），於民國28年2月23日駕E-15型機參加蘭州空戰，獲頒ㄧ等星序獎章，父親陳倫群烈士（空軍官校50期），於民國59年執行演訓任務時為國犧牲。

梁沅勝（左）擔任志航基地第45中隊長時，中隊長及副中隊長陳延直（右）兩人曾創下我國空軍的難得的紀錄，因為兩人的背景相同，兩個家族都是一家三代均為戰機行員。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

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