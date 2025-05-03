AH-1Z的神秘飛彈被揭開！ 防區外LRPF打擊系統實為「紅狼」計畫

曾在今年初神秘現身、掛載於美軍AH-1Z攻擊直升機翼下的「神秘彈藥」，近日終於揭開身分，正式確認是L3Harris公司的「紅狼」（Red Wolf）模組化發射系統。（圖片擷取自NAVAIR／本報編輯）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕曾在今年初神秘現身、掛載於美軍AH-1Z「毒蛇」攻擊直升機翼下的「神秘彈藥」，近日終於揭開身分。這款當時被稱為是LRPF「新型遠程彈藥」的武器系統，近日正式確認是L3Harris公司的「紅狼」（Red Wolf）模組化發射系統；它不僅具備高度彈性的任務改裝，還能為旋翼直升機提供防區外遠程打擊能力！

據軍聞網站《THE WARZONE》近日報導，這款武器系統的揭露是由美國海軍陸戰隊上校夏德佛斯（Scott Shadforth），在1日落幕的「現代海軍陸戰隊展覽會」（Modern Day Marine）上親自證實。「紅狼」是目前陸戰隊「遠程攻擊飛彈」（LRAM）計畫的主要武器系統，也是「遠程精準火力」（LRPF）概念的一環，未來計畫將納入更大型的「精準打擊飛彈」（PASM）計畫中。

請繼續往下閱讀...

「紅狼」系統由L3 Harris公司所研製，是一種具備高度模組化的新型「發射型載台」，它既可作為遠程飛彈打擊敵方地面與海上目標，也能化身為通訊中繼、電子干擾等多功能平台，且成本低於傳統武器；這象徵著美軍對空中平台運用的全新想像。L3 Harris公司在上（４）月初的新聞稿中，也悄悄地直接指出「紅狼」就是當時2月測試照片中所見的彈藥。

在今年2月，於亞利桑那州尤馬試驗場（YPG）進行的實測中，海軍陸戰隊的AH-1Z直升機飛行員使用「陸戰隊空地平板電腦」（MAGTAB），無線傳輸並成功試射一款屬於「遠程精準火力」（LRPF）計畫的新型飛彈（屬於LRAM），這也是陸戰隊首次使用平板電腦控制的武器系統。

美軍對「紅狼」系統目前仍相當保密，因此外界尚不清楚該飛彈的進一步性能。不過，L3 Harris的新聞稿中透露，該系統展現出高亞音速、低空飛行下超過200浬（約370公里）的航程與60分鐘以上的續航時間；接下來的測試將進一步驗證其更高速、更遠程與更長續航的模擬數據，朝「飛得更快、更遠、更久」的性能目標邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法