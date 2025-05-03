高齡72年永陽掃雷艦丶81年大岡拖船 軍方內部傳7月雙雙除役

艦齡72年的永陽號遠洋掃雷艦（MSO-1306），軍方內部傳出將在今年7月1日除役，卸下戰備任務丶功成身退。（圖：取自海軍司令部網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應新型船艦陸續交艦丶加入海軍戰備行列，海軍也規劃將部分高齡船艦予以除役，繼舷號935的蘭陽軍艦在今年1月除役之後，艦齡81年的大岡號遠洋拖船丶艦齡72年的永陽號遠洋掃雷艦，軍方內部傳出將在今年7月1日除役，卸下戰備任務丶功成身退。

大岡號遠洋拖船（ATF-554），原屬美軍遠洋拖船，在1944年6月14日下水，至今已達81年之久，我國則是在1991年接收至今。至於永陽號遠洋掃雷艦（MSO-1306），原為美國海軍堅定號，1953年8月1日下水，艦齡迄今為72年，1995年9月30日移交我國，在台服役約30年，為木殼船質的掃雷艦。

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海軍執行新興兵力建軍計畫，近年來在陸續獲得新型船艦之後，也逐步將高齡丶或是妥善率不佳的老舊艦艇予以除役，在除役典禮舉行的型式上，則因為歷任海軍司令的性格及考量點不同，以致於有些軍艦是盛大公開舉行，有時則是低調嚴肅處理，儘管型式不同，但都會邀請曾在艦上服役的官兵代表丶歷任艦長與艦隊長參與，共同見證船艦捍衛海疆的光榮歷史。

在相關艦艇的除役歷程上，掃雷艦部分，海軍在2021年4月為永德軍艦（MSO-1309）舉行除役典禮，這次則是永陽號遠洋掃雷艦（MSO-1306），另在濟陽級軍艦方面，2015年5月將舷號932濟陽軍艦丶936海陽軍艦除役，2025年1月為「蘭陽」軍艦（舷號935）舉行除役典禮。

至於海巡艦艇，海洋委員會在今年4月25日，於高雄興達港海巡基地舉辦「巡護一號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」聯合除役典禮，其中，偉星艦曾創下驗證「平戰轉換」重任丶擔任首艘實彈射擊雄二反艦飛彈海巡艦的特殊任務。

大岡號遠洋拖船（ATF-554），原屬美軍阿布納基級遠洋拖船，在1944年6月14日下水，至今已達81年之久，我國則是在1991年接收至今。傳出軍方規劃要在7月1日進行除役。（圖：取自青年日報）

於我國海軍服役30年、首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」（FFG-935），今年1月23日在高雄新濱碼頭舉行除役儀式。（臧持新先生授權提供）

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