自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

模擬不肖人士闖入國防部營區 孫立方中將視導官兵搜捕嫌犯

2025/05/03 15:11

國防部今天進行博愛營區營安演練，模擬不明人士擅入營區，遭勤務大隊及憲兵待命班官兵搜捕。（圖：軍聞社提供）國防部今天進行博愛營區營安演練，模擬不明人士擅入營區，遭勤務大隊及憲兵待命班官兵搜捕。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕擔任國防部軍事發言人3年1個月的孫立方，在五月一日升任為國防部政務辦公室主任，並晉任為陸軍中將，最新出現的行程，並非是過去習以為常的軍事議題發言，而是視導國防部博愛營區模擬遭到不肖人士闖入，由負責營區安全的憲兵進行搜捕的演練。

2017年4月13日期間，發生一起吳姓民人（本國籍）於15時01分自國防部博愛營區4號門側邊翻牆入營，監控中心發現後，即於15時10分由憲兵逮捕管制，並通報中山分局大直派出所到場帶回偵辦。國防部當時強調，將持續加強營區內安全巡管作為，強化突發狀況應處能力，確維營區整體安全。

國防部為強化營區安全，會定期丶或是不定期抽測方式，模擬各項突發狀況，考驗國防部憲兵單位警覺及應處理能力。

國防部博愛營區今日就實施「營區安全防護演練」，模擬不明人士強行闖入，在誘導狀況下達後，勤務大隊及憲兵營官兵隨即趕赴現場，依突發狀況處置行動準據實施應處，強化應變能力。

此次營安演練，為假日留值部隊例行訓練，過程中，新任政務辦公室主任孫立方中將亦到場視導，慰勉官兵辛勞，並以「重視敵情觀念、訓練實戰化」、「持續運用科技強化警監」等要點，勉勵參演單位及部隊，期透過任務提示、命令下達及仿真演練，磨練幹部危機應變處置作為及指揮能力，並使編組人員熟悉突發狀況處置流程及要領，確保營區整體安全防護作為遂行。

國防部勤務大隊長丁上校表示，營區安全防護演練著重官兵遭遇突發狀況時，能迅速掌握，並做有效應處。惟有透過平時扎實的訓練，強化營區安全處置作為，才能在面對突發狀況時，落實營區安全防護，防範滲透破壞。

軍方曾為模擬安全演練，出動空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機，降落在國防部的博愛營區。（資料照）軍方曾為模擬安全演練，出動空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機，降落在國防部的博愛營區。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中