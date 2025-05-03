模擬不肖人士闖入國防部營區 孫立方中將視導官兵搜捕嫌犯

國防部今天進行博愛營區營安演練，模擬不明人士擅入營區，遭勤務大隊及憲兵待命班官兵搜捕。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕擔任國防部軍事發言人3年1個月的孫立方，在五月一日升任為國防部政務辦公室主任，並晉任為陸軍中將，最新出現的行程，並非是過去習以為常的軍事議題發言，而是視導國防部博愛營區模擬遭到不肖人士闖入，由負責營區安全的憲兵進行搜捕的演練。

2017年4月13日期間，發生一起吳姓民人（本國籍）於15時01分自國防部博愛營區4號門側邊翻牆入營，監控中心發現後，即於15時10分由憲兵逮捕管制，並通報中山分局大直派出所到場帶回偵辦。國防部當時強調，將持續加強營區內安全巡管作為，強化突發狀況應處能力，確維營區整體安全。

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國防部為強化營區安全，會定期丶或是不定期抽測方式，模擬各項突發狀況，考驗國防部憲兵單位警覺及應處理能力。

國防部博愛營區今日就實施「營區安全防護演練」，模擬不明人士強行闖入，在誘導狀況下達後，勤務大隊及憲兵營官兵隨即趕赴現場，依突發狀況處置行動準據實施應處，強化應變能力。

此次營安演練，為假日留值部隊例行訓練，過程中，新任政務辦公室主任孫立方中將亦到場視導，慰勉官兵辛勞，並以「重視敵情觀念、訓練實戰化」、「持續運用科技強化警監」等要點，勉勵參演單位及部隊，期透過任務提示、命令下達及仿真演練，磨練幹部危機應變處置作為及指揮能力，並使編組人員熟悉突發狀況處置流程及要領，確保營區整體安全防護作為遂行。

國防部勤務大隊長丁上校表示，營區安全防護演練著重官兵遭遇突發狀況時，能迅速掌握，並做有效應處。惟有透過平時扎實的訓練，強化營區安全處置作為，才能在面對突發狀況時，落實營區安全防護，防範滲透破壞。

軍方曾為模擬安全演練，出動空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機，降落在國防部的博愛營區。（資料照）

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