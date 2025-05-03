中國罕見公開094型核潛艦的技術規格 稱水下30節、潛深400公尺

中國軍方罕見對外公開094型戰略核潛艦的相關數據，宣稱總排水量約11000噸、水下最大速度達30節、最大深度可達400公尺，這比過往認知的數據有很大差異。（圖片來源：新華社微博/本報編輯）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕潛艦數據對軍方來說向來都是相當機敏的存在，更別說是資訊封閉的中國解放軍。不過，根據《南華早報》昨（2）日報導，中國軍方罕見於海軍開放日活動上，對外公開了094型戰略核潛艦的相關數據，宣稱總排水量約11000噸、水下最大速度達30節、最大深度可達400公尺；這比過往認知的數據有很大差異，推估解放軍對該艦進行了深度大升級。

根據香港《南華早報》2日報導，中國解放軍海軍在慶祝建軍76週年的開放日活動上，公開表明了有關094型「晉級」戰略核子潛艦的相關細節數據，這是該艦自2007年服役以來，首次官方披露規格。

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中國軍方聲稱，094型的水下總排水量達11000噸、水下最大航速可達30節（約每小時55公里）、最大潛航深度為400公尺，這與過去外界普遍認知的9000噸排水量、最大20節航速與潛深300公尺明顯有落差。同時，會場海報的艦體尺寸說明，094型長約135公尺，寬約13公尺，水面排水量約8000噸。

094型是解放軍目前「現身」最新型的核子動力潛艦，擁有2艘；094A又是該型的綜合升級款，擁有4艘；而傳聞其後繼的096型目前尚未有實體露出；因此，此次對外公開資訊實屬罕見。

中國解放軍海軍096型核潛艦內構模擬圖。（圖片擷取自美國海軍戰爭學院報告）

在飛彈方面，傳統的094型配備12枚可帶核彈頭的巨浪2型（JL-2）彈道飛彈，射程約為7000公里，打擊範圍觸及美國沿岸，而2020年服役的最新094A型，據稱換裝了威力更大的巨浪3型（JL-3）彈道飛彈，射程超過10000公里，幾乎涵蓋整個美國大陸。報導補充，外界推估後繼的096型可能攜帶多達24枚的巨浪3型飛彈，且在動力和匿蹤上更升級。

軍聞網站《Ａrmy Recognition》分析，094型所公開的數據大躍進，表明了中國軍方對該艦的推進力、船體匿蹤性，以及艦上系統都得到增強，而不是簡單的改造而已。新披露的數據規格表明，至少一艘或多艘094型屬於此種升級型號，表明了中國在海底的威懾態勢正在提升。

外界分析，094型（前者）所公開的數據大躍進表明了中國軍方對該艦的推進力、船體匿蹤性，以及艦上系統都得到增強，而不是簡單的改造而已。（路透社資料照）

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