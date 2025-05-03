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軍武新知》極音速飛彈發射 美海軍成功驗證海基「冷氣發射」新方法！

2025/05/03 19:32

美國海軍近日在卡納維爾角的太空基地，首次採用「冷氣體發射」（cold-gas launch），成功將極音速的彈體從發射箱中順利彈出。該系統未來將率先部署到朱瓦特號驅逐艦上測試。右圖為朱瓦特級2號艦。（圖片取自美國海軍、DVIDS/本報合成）美國海軍近日在卡納維爾角的太空基地，首次採用「冷氣體發射」（cold-gas launch），成功將極音速的彈體從發射箱中順利彈出。該系統未來將率先部署到朱瓦特號驅逐艦上測試。右圖為朱瓦特級2號艦。（圖片取自美國海軍、DVIDS/本報合成）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為加快落實極音速飛彈的海上艦艇部署，美國海軍近日在卡納維爾角（Cape Canaveral）的太空基地，首次採用「冷氣體發射」（cold-gas launch）法，成功將極音速的「常規快速打擊」（CPS）飛彈從發射箱中順利彈出，並在安全的高度下啟動火箭飛行；美國海軍規劃，該技術未來將應用在水面艦艇上。

根據美國海軍2日最新發布的新聞消息，海軍戰略系統計畫辦公室（SSP）日前成功完成了一次端到端的極音速飛彈飛行測試，並首度以海軍新的「冷氣體發射」方式將「通用完整彈體」（All Up Round, AUR）彈出；該彈體是海軍與陸軍合作開發，做為極音速「常規快速打擊」（CPS）系統的核心一環。整套系統與彈射技術未來將應用在艦艇平台上。

「冷氣體發射」技術可讓飛彈從艦上安全彈出，並在與艦艇保持安全距離後點火啟動；這項技術突破，讓海軍離在艦艇上部署安全且可靠之極音速武器，又更近一步。（圖片取自美國海軍）「冷氣體發射」技術可讓飛彈從艦上安全彈出，並在與艦艇保持安全距離後點火啟動；這項技術突破，讓海軍離在艦艇上部署安全且可靠之極音速武器，又更近一步。（圖片取自美國海軍）

美國海軍戰略系統辦公室主任沃爾夫（Johnny Wolfe）中將表示，「冷氣體發射」技術可讓飛彈從艦上安全彈出，並在與艦艇保持安全距離後點火啟動；這項技術突破，讓海軍在艦艇上部署安全且可靠之極音速武器的目標，又更近一步。

為了將「常規快速打擊」系統首次部署到朱瓦特號驅逐艦（USS ZUMWALT）上做好準備，計畫團隊已經利用專門的空中發射試驗設施進行多項測試，以驗證整套發射程序的可行性。本次測試所獲得的資訊，將用於未來AUR極音速飛彈的持續開發與量產，同時也將有助於「冷氣體發射」技術後續實際應用在水面艦艇上。

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