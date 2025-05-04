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烏克蘭無人艇又立功！ 發射飛彈擊落俄軍Su-30戰機
烏軍多用途無人水面載具「Magura V5」發射飛彈，擊落俄軍Su-30戰機。（路透）
涂鉅旻／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，兩軍仍在各地前線不斷交戰，烏克蘭國防部情報總局（GUR）5月3日表示，俄軍一架Su-30戰鬥機被烏軍的海上無人艇以飛彈擊毀，烏克蘭國防部情報總局聲稱，這是世界上首次以海上無人艇擊毀戰機的戰例。
綜合外媒報導，烏克蘭國防部情報總局指出，此次行動是5月2日在位於黑海的俄羅斯港口新羅西斯克（Novorossiysk）周邊進行，由情報總局下轄的特別部隊「第13組」，利用多用途無人水面載具「Magura V5」發射飛彈擊落俄軍Su-30戰機。
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烏軍去年12月31日曾使用「Magura V5」發射飛彈，擊落兩架俄羅斯Mi-8直升機，被認為是世界上首次以海上無人艇攻擊空中目標。
針對烏克蘭的說法，俄羅斯國防部並沒有回應，不過一位與俄羅斯國防部關係密切的權威部落客「Rybar」證實，俄軍1架Su-30戰機被烏軍無人艇以R-73地對空飛彈擊落，飛行員緊急彈射逃生。