烏克蘭無人艇又立功！ 發射飛彈擊落俄軍Su-30戰機

烏軍多用途無人水面載具「Magura V5」發射飛彈，擊落俄軍Su-30戰機。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，兩軍仍在各地前線不斷交戰，烏克蘭國防部情報總局（GUR）5月3日表示，俄軍一架Su-30戰鬥機被烏軍的海上無人艇以飛彈擊毀，烏克蘭國防部情報總局聲稱，這是世界上首次以海上無人艇擊毀戰機的戰例。

綜合外媒報導，烏克蘭國防部情報總局指出，此次行動是5月2日在位於黑海的俄羅斯港口新羅西斯克（Novorossiysk）周邊進行，由情報總局下轄的特別部隊「第13組」，利用多用途無人水面載具「Magura V5」發射飛彈擊落俄軍Su-30戰機。

請繼續往下閱讀...

烏軍去年12月31日曾使用「Magura V5」發射飛彈，擊落兩架俄羅斯Mi-8直升機，被認為是世界上首次以海上無人艇攻擊空中目標。

針對烏克蘭的說法，俄羅斯國防部並沒有回應，不過一位與俄羅斯國防部關係密切的權威部落客「Rybar」證實，俄軍1架Su-30戰機被烏軍無人艇以R-73地對空飛彈擊落，飛行員緊急彈射逃生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法