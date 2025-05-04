曾打過抗日戰爭、國共內戰 「老爹」許歷農今辭世享嵩壽107歲

退役上將許歷農今日辭世，享嵩壽107歲。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕曾任退輔會主委的陸軍退役二級上將許歷農今日辭世，享嵩壽107歲，被稱為「許老爹」的他，在年僅18歲時遭遇抗日戰爭，毅然投身軍旅，卻也因隨後爆發的國共內戰而妻離子散，直到40多年後才與大女兒重逢，早年的顛沛流離，也使他在晚年不斷提倡和平的重要性。

據了解，許歷農今日上午6時13分在北榮過世，他離世後，由國防部主責治喪事宜，退輔會則將持續與家屬保持聯繫，二個單位將依照遺眷需求，給予妥適的協助。

許歷農是陸軍官校16期畢業，曾參與抗日戰爭、國共內戰，民國38年隨政府遷台，隨後擔任陸軍六軍團司令、金門防衛司令部司令，並於民國71年金防部司令任內晉升為二級上將，隨後擔任國防部總政治作戰部主任、退輔會主委等要職。隨後，許曾參與國民黨、新黨運作，並力促兩岸交流。

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雖然許歷農在中、晚年的政治色彩受到外界討論，但與他早年顛沛流離的經歷有關。生於安徽的許歷農，年僅18歲時，因日本發動盧溝橋事變而投身軍旅，經歷皖南戰役、浙贛戰役等血戰，第二次世界大戰於民國34年8月告終後，國共內戰又隨即爆發，這場戰爭導致許歷農妻離子散，並於民國38年隨政府遷台。40多年後，他才得以與大女兒重逢。

許歷農即使年過期頤，思緒與表達仍相當清晰，他不僅在民國111年、104歲之時出版《許歷農傳：從戰爭到和平》回顧一生經歷，甚至也常在個人臉書撰寫文章針砭時事，並親自與網友互動；許歷農近期最後一次在鎂光燈前亮相，是退輔會主委嚴德發去年6月拜會他之時，已高齡107歲的許歷農依舊精神奕奕，端坐迎接嚴德發，並嘉許嚴德發：「你們（退輔會主委）是一任比一任好。」退輔會主委嚴德發去年曾拜會許歷農，許稱讚退輔會的主委「一任比一任好」。（退輔會提供）

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