等不及？川普擬改原卡達747專機當「空軍一號」 奢華內裝曝光

可能成為川普臨時總統專機的前卡達波音747內部。（圖取自AMAC Aerospace專頁）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕由於波音公司負責更新現役「空軍一號」（Air Force One）機隊計畫嚴重延宕，恐無法在總統川普這4年任期屆滿前交付，川普政府據報已另尋方案，打算改裝1架價值4億美元（約新台幣123億元）、原屬卡達政府的波音747客機，作為臨時的總統專機。

《紐約郵報》刊出的照片顯示，這架可能成為「臨時空軍一號」的波音747飛機內部裝潢極盡奢華。其內裝由知名的法國室內設計公司Alberto Pinto Cabinet操刀，包含蜿蜒的樓梯、豪華地毯、皮革沙發等。照片中可見金碧輝煌的金色牆面與金色家具，風格讓人聯想到川普在川普大樓（Trump Tower）的豪宅。

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報導形容，這架曾被《商務噴射機旅行者》（Business Jet Traveler）雜誌評為全球最奢華飛機之一的巨無霸客機，每個座位的規格都堪比頭等艙，機身牆壁上還裝飾著畫作。

圖為可能改裝成美國總統臨時專機的前卡達波音747內部休息室。（圖取自AMAC Aerospace專頁）《華爾街日報》先前報導，國防承包商L3Harris最快將於今年秋季，負責對這架前卡達專機進行必要的改裝，使其符合總統專機的標準。這架飛機將作為過渡時期的解決方案，直到波音完成對現有老舊總統機隊的汰換工作。

事實上，川普早在今年2月於佛州西棕櫚灘視察這架前卡達專機時，就曾透露可能買下它，並將其改裝成他一直「不怎麼有耐心」等待的新空軍一號，他當時表示「我對波音不太滿意」。據報，在波音告知政府無法在川普任期結束前，完成空軍一號更新計畫後，川普便轉向總部位於佛州的L3Harris尋求合作。

現役的空軍一號機隊自前總統老布希時代便開始服役，已顯得老舊且需大量維護。川普在其第一個任期內的2017年，授予波音公司一份價值39億美元（約新台幣1202億元）的合約來汰換機隊。然而，這項原定去年完成的計畫，因遭遇一連串供應商、工程及製造問題而嚴重落後，波音目前預計要到2035年才能完成，且已超支數十億美元。

報導更提及，川普政府甚至在今年1月上任前就曾考慮終止與波音的合約。據《華爾街日報》引述消息人士說法，科技大亨馬斯克據稱曾向波音高層施壓索取詳細資訊，讓部分主管感到不安。

對於此報導，白宮與波音公司未立即回應置評請求，L3Harris則拒絕評論。

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