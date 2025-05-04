十軍團下月中台灣實彈射擊 陸軍司令呂坤修先視導復仇者飛彈車

國軍所屬復仇者防空飛彈系統。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕鎮守中台灣的陸軍十軍團預計在下月上旬、中旬擇定大甲溪外海進行「地面武器射擊」訓練，各項戰備整備工作也持續進行當中。陸軍司令呂坤修上將昨日無預警視導戰備部隊，也視察用於短程防空的復仇者飛彈車，他勗勉部隊時刻保持高度戰備警覺，並落實各種戰備狀況演練與裝備維保事宜。

根據漁業署「射擊通報」專區發布資訊，鎮守中台灣的陸軍十軍團將在6月4日、5日、11日、12日上午，在台中大甲溪外海進行「地面武器射擊」訓練，最大彈道高度達1萬8000呎（約5486公尺）。雖然射擊通報單上註明的武器為「火砲」，但比起往年的M109自走砲「高射界射擊」、約1萬呎的彈道高度來得更高，是否使用其他武器參與演訓尚待商榷。

陸軍司令呂坤修上將到中台灣視導部隊，了解復仇者飛彈車等戰備情形。（陸軍提供，取自青年日報）在實彈演訓之前，國軍各部隊的戰訓整備時刻不鬆懈。國軍官媒《青年日報》今日報導指，陸軍司令呂坤修上將昨日無預警地到中部地區視導戰備部隊，實地了解戰備訓練實況，呂坤修嘉勉官兵假日期間戮力戰備辛勞外，也勗勉應務實執行各項戰備狀況演練及裝備維保，時刻保持高度戰備警覺，有效應對各種敵情威脅挑戰，共同捍衛國家安全。

值得注意的是，國軍釋出呂坤修視導「復仇者」防空飛彈車的照片，可見呂與官兵在飛彈車前交談，並且檢視飛彈備彈箱內的情形。若以部隊性質推估，呂坤修可能視導十軍團58砲指部的防空營。

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「復仇者」（Avenger）飛彈車是波音公司（Boeing）1980年代研製的機動短程防空系統，其構型簡單，就是把一座飛彈發射塔，裝在一輛四輪獨立懸吊的M1097A2悍馬車之上，前座可供2至3人搭乘，後方則預留相當大的空間裝設飛彈發射塔，以及刺針飛彈備彈，一輛發射車可同時裝掛8枚「刺針」飛彈，並有8枚備彈，最遠可打擊8公里外的敵軍空中目標。

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