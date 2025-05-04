讓F-35A更強 美點頭售挪威300枚最先進的AIM-9X Block II飛彈

挪威皇家空軍已獲得52架F-35A戰機。（取自挪威皇家空軍臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕挪威獲得52架新購F-35A戰機後，仍持續對美採購武器強化空防，根據美國國防部國防安全合作局2日發布資訊，國務院2日批准一項總金額3億7090萬美元（約新台幣119億元）的對挪威軍售案，將販售挪威300枚AIM-9X Block II「響尾蛇」空對空飛彈與其他配套，將使挪威戰機可掛載先進的對空飛彈，並兼顧與盟友間的作業互通性。

根據美國國防部安合局發布資訊，美國此次軍售挪威的裝備與配套，包含300枚AIM-9X Block II空對空飛彈、2枚NATM訓練彈、24枚CATM訓練彈，以及20組實戰用與20組訓練用導引系統。除了主要裝備外，這項軍售案也包含飛彈發射訓練模擬器、運輸容器、軟體系統、後勤支援、零附件、技術文件與培訓課程等項目。

我國也向美國採購AIM-9X飛彈，成為F-16V戰機主要的短程空對空武器之一。（資料照）美國安合局說，這項軍售案將提升挪威因應當前與未來空中威脅能力，同時也強化挪威皇家空軍與美軍、北約成員國之間的聯合作戰作業互通性，不僅不影響美國建軍備戰，也不影響周遭區域的軍事平衡。

挪威近年持續強化整體作戰實力，其向美國採購的52架F-35A戰機於上月底全數交付；而AIM-9X Block II是「響尾蛇」空對空飛彈家族之中的先進型號之一，不僅射程更遠、射界更廣，還可以與聯合頭盔顯示系統（JHMCS）搭配使用，讓飛行員「看到哪、打到哪」。根據公開資訊，AIM-9X系列飛彈的射程，可能達到26公里左右。

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