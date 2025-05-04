再秀一波軍備！金正恩視導「天馬二型」戰車 要北韓軍隊趕快換

北韓領導人金正恩視察國內最大的戰車工廠，並檢視「天馬二型」戰車。（美聯社、朝中社提供）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期積極視導北韓軍隊的新型軍備，繼海軍新一代「崔賢級」驅逐艦後，綜合外媒報導，金正恩近期視察國內最大的戰車工廠，除了仔細檢視「天馬二型」戰車，爬上戰車底盤與隨行官員互動外，他也指示，最新型的戰車、裝甲車取代現役車輛，攸關陸軍部隊現代化，應於短時間內盡快更新裝甲部隊。

北韓官媒《朝中社》4日報導，金正恩近期前往北韓國內最大的戰車工廠，視導戰車產製的相關工作，他指示，北韓部隊應以最新型戰車替換現有車輛，也是陸軍部隊現代化核心課題。不過，北韓官媒並未揭露金正恩視導的時間與確切地點。

北韓領導人金正恩視察戰車工廠，還爬上戰車底盤與隨行官員交換意見。（美聯社、朝中社提供）南韓官媒《韓聯社》報導則描述，金正恩認真地跪在戰車底盤上查看內部構造，還與隨行官員交換意見。金正恩說，加快推進軍工業與相關企業現代化，建構頂尖的大規模戰車、自走砲產製能力，盡快全面更新裝甲部隊武器，是北韓勞動黨中央提出的「第二次裝甲武力革命」構想，以及戰略意圖中的關鍵任務。

在此之前，金正恩曾視導多款新型無人機的測試工作，日前則視察海軍裝設多組垂直發射系統的「崔賢級」驅逐艦。《韓聯社》報導分析，北韓此舉也許意在借助俄羅斯支援，加快研發戰略武器，同時提升遠遠落後於南韓的常規戰力水準。



南韓國民力量黨議員庾龍源則推測，金正恩視察的戰車工廠，可能位於平安北道龜城市，且公開揭露的戰車，與北韓去年11月公開發布的車輛為同一型。

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北韓去年11月曾舉行「國防發展-2024」軍事博覽會，展示多款火砲、飛彈、車輛等新式武器，被視為北韓新一代戰車的「天馬二型」（Chonma-2，或稱為M2020）也在其中。從公開照片可見，「天馬二型」戰車可能裝設125公厘主砲、主動防護系統、30公厘榴彈發射器，以及強化砲塔裝甲，與俄國的T-14「阿瑪塔」戰車相似。

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