烏克蘭戰場打響名號 義大利跟進丹麥買美製Jump 20無人機

JUMP 20型無人機具備垂直起降能力、組裝快、低噪音，續航力14小時，可在地面及艦艇上部署。（取自AeroVironment官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕以供應無人機聞名的美國國防廠商空境公司（AeroVironment）近期宣布，已獲得義大利國防部一紙採購合約，將為其提供Jump 20垂直起降（VTOL）無人機系統，這款無人機因為在烏克蘭戰場的實戰表現而備受矚目。

烏克蘭軍事網站《Defence Express》報導，根據該公司發布的新聞稿，這份與義大利簽訂的合約價值達4660萬美元（約新台幣14.36億元），為期五年。合約內容不僅包含交付Jump 20無人機本身，也涵蓋工程服務、技術支援及其他相關項目，但並未透露具體的採購數量。義大利計畫以這款新系統汰換現役的美製RQ-7「陰影」（Shadow）無人機隊。

AeroVironment特別強調，Jump 20是一款「經過戰鬥驗證的系統」，並指出烏克蘭國防軍透過國際援助計畫，已在實際作戰中部署。在現代戰場環境下，尤其是汲取烏克蘭戰爭經驗後，裝備是否具備實戰驗證紀錄，已成為各國軍備採購的重要考量因素。

請繼續往下閱讀...

AeroVironment近期的聲明，義大利是今年以來至少第二個採購Jump 20的國際客戶。今年二月，丹麥國防採購與後勤組織已率先宣布簽訂Jump 20採購合約，該合約為期十年，最高金額可達1.81億美元（約新台幣59.33億元）。

AeroVironment當時也提到，其Jump 20無人機已累積超過30萬飛行小時，被視為同級無人機中的佼佼者。除了陸基型號獲得國際訂單，這家公司近期也在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的國際防務展（IDEX）上，推出了名為Jump 20-X的新型海事衍生版本，已知至少換裝了新的發動機，顯示其正持續拓展產品線。

Jump 20是一款偵察型無人機，其特點在於具備垂直起降能力，無需跑道即可操作。根據公開資料，其滯空時間超過13小時，最大飛行航程可達185公里，能搭載多種不同的任務酬載，且從準備到發射起飛所需時間不超過60分鐘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法