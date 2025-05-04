【影】無人艇飛彈擊落俄Su-30戰機創紀錄 烏軍發布影片秀戰果

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭海上無人艇締造歷史性戰果，烏國國防情報總局證實，已首度運用搭載空對空飛彈的海上無人艇，成功擊落俄羅斯一架蘇愷30（Su-30）戰鬥機，並公布了相關影像。此次戰果非同小可，象徵著軍事史上，首次由海上無人載具搭載防空飛彈，成功擊落有人駕駛戰鬥機的紀錄。

圖解烏克蘭「Magura V5」海上無人艇，其配備2枚R-73飛彈，據信正是擊落俄羅斯Su-30戰鬥機的關鍵武器。（圖取自烏克蘭HUR專頁）烏克蘭軍聞網站《Defence Express》3日報導，根據俄方消息來源指出，這起事件發生在俄國南部黑海港口城市新羅西斯克（Novorossiysk）約50公里外的海域。俄媒聲稱，烏軍海上無人艇採用了「誘捕戰術」執行攻擊，並指遭擊落的Su-30戰機飛行員成功彈射逃生，隨後由民間船隻救起。

俄羅斯空軍的Su-30戰機，成為烏克蘭海上無人艇空對空攻擊的犧牲品。（圖取自俄羅斯國防部專頁）烏克蘭國防情報總局隨後確認了這次攻擊行動，並釋出由執行任務的海上無人艇拍攝的影像片段為證。外傳烏軍此次攻擊使用的武器，是蘇聯時期研發的R-73短程防空飛彈（北約代號AA-11「弓箭手」）。早在2024年5月便有報導披露，烏克蘭已開始為其「馬古拉V5」（Magura V5）海上無人艇加裝R-73飛彈，顯著提升其作戰能力。

這並非烏克蘭首次以改裝的海上無人艇取得對空作戰成果。去年底，烏克蘭國防情報總局就曾發布影片，展示一架Magura V5海上無人艇，同樣使用R-73飛彈，成功擊落一架低空飛行的俄軍Mi-8運輸直升機，當時也創下了歷史首例。

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