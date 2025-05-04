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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

提前除役援烏抗俄 英國AS-90自走砲全數移交烏克蘭

2025/05/04 16:33

圖為英國AS-90自走砲。（圖片擷取自英國國防部）圖為英國AS-90自走砲。（圖片擷取自英國國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國已將其庫存中所有的AS-90自走砲全數移交給烏克蘭，此舉也正式結束了該型火砲在英國陸軍的服役生涯。烏克蘭軍事網站「Militarnyi」引述「陸軍科技」（Army Technology）的報導，這批AS-90原本計畫服役至2030年代，以便順利銜接、換裝新一代的自走砲系統，避免出現戰力空窗。然而，為援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，英國決定提前將其除役並轉交烏方。

為填補AS-90除役後的砲兵戰力空缺，英國已採購了14套瑞典製的「弓箭手」（Archer）自走砲系統作為臨時替代方案。這批「弓箭手」系統已配發至英國皇家騎砲兵團（Royal Horse Artillery）第1團。

已投入烏克蘭武裝部隊服役的英製AS-90自走砲。（圖取自北約組織專頁）已投入烏克蘭武裝部隊服役的英製AS-90自走砲。（圖取自北約組織專頁）英國國防部的裝備數據資料顯示，2023年初，英國陸軍尚擁有57套AS-90自走砲，但到了2024年2月，隨著這型武器持續移交給烏克蘭，帳面上的數量已減少至39套。

英國政府2023年9月曾宣布，將交付比先前承諾數量更多的AS-90給烏克蘭，隨後，烏克蘭武裝部隊陸續展開接收作業，包括第58獨立機械化步兵旅於同年12月開始接收，而第117獨立重型機械化旅及第151機械化旅則約在2024年第一季取得此裝備，強化其砲兵火力。此次全數交付完成，象徵英國對烏克蘭軍事援助的具體落實。

AS-90 155公厘自走砲始於20世紀80年代中期，由德國、英國、義大利開始合作研製新型SP-70自走砲，用於取代先前各國都有裝備的美製M-109自走砲。但由於在發展上從一開始就存在著分歧，這項計劃在1986年底取消，改為各國自行發展。英國陸軍發展出AS-90自走砲，義大利選用自製的帕爾瑪利亞155公厘自走砲，德國則推進本國的PzH 2000自走砲發展計畫。

AS-90自走砲使用北約標準彈藥，並配備了一個輔助動力裝置，直接提供電動伺服系統驅動自動升降、橫動、彈匣、彈殼傳送臂和裝載機及電子和通訊電源，不需隨時發動主引擎供電。

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