習近平下週訪俄會普廷 烏克蘭不保證他安全

克宮證實，中國國家主席習近平（右）下週將訪問俄羅斯慶祝二戰勝利，並簽署多項文件。（美聯社資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕克里姆林宮週日（4日）宣布，中國國家主席習近平將於5月7日至10日到俄羅斯進行正式訪問，並將出席紀念二戰擊敗納粹德國80週年的慶祝活動，此行也將與俄國總統普廷舉行會談。

根據《路透》報導，克里姆林宮透過聲明表示，習近平此行將與普廷討論兩國全面戰略夥伴關係的進一步發展，以及當前的國際與區域議題，預計簽署多份合作文件。這次會晤正值俄烏戰爭持續、國際局勢複雜敏感之際，備受矚目。

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俄羅斯將每年的5月9日訂為「勝利日」（Victory Day），隆重紀念前蘇聯在第二次世界大戰中的貢獻與犧牲。歷史資料顯示，前蘇聯在二戰期間損失高達2700萬人，最終成功將納粹軍隊擊退至柏林，並於1945年將勝利旗幟插上德國國會大廈（Reichstag）。

除了習近平外，預計還有多位外國領導人將出席今年的莫斯科勝利日慶典，包括巴西總統、塞爾維亞總統，以及斯洛伐克總理等人。

值得注意的是，普廷日前曾提議，為迎接勝利日這個俄羅斯最重要的紀念日之一，可在5月9日前後與烏克蘭實施為期3天的停火。然而，烏克蘭總統澤倫斯基雖表示願意停火，但前提是停火期限必須長達30天。克里姆林宮方面則指出，普廷尋求的是長期解決方案而非短暫停歇，已排除了短期停火的可能。

澤倫斯基也警告，鑒於戰爭仍在進行，烏克蘭無法保證任何前往莫斯科參加勝利日閱兵活動的外國政要安全。

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