左欺敵、右欺敵 英「暴風之罩」無人機可變出假目標欺騙敵雷達

英國皇家空軍參謀長奈頓（Rich Knighton,左）與英國國防大臣希利（John Healey,右），與「暴風之罩」無人機合影。（取自英國皇家空軍網站）涂鉅旻／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家空軍（RAF）2日表示，其已正式啟用一型名為「暴風之罩」（StormShroud）的電戰無人機，可望與F-35B、颱風戰機等並肩作戰。令人耳目一新的是，「暴風之罩」無人機可望以電戰手段干擾敵軍雷達，甚至製造出假目標混淆，藉此增加英國皇家空軍有人戰機的存活率與作戰成功公算。

根據英國皇家空軍發布的照片可見，「暴風之罩」無人機的體積小巧，是由李奧納多英國分公司研製BriteStorm電戰酬載，以及葡萄牙公司Tekever的AR3無人機組成，其可運用優異的電戰手段干擾敵軍雷達、制壓防空系統，甚至還可以製作假的目標，混淆敵軍的雷達與防空系統，讓英國皇家空軍的有人戰機可在高風險戰場之中獲得掩護。

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暴風之罩無人機。（取自英國皇家空軍網站）根據英國皇家空軍規劃，「暴風之罩」無人機未來可望與F-35B「閃電Ⅱ」與「颱風」戰機搭配出擊。由於「暴風之戰」研發過程中，已充分在烏克蘭戰場汲取經驗，因此只花了一年時間就完成初步研制工作，大大縮減時程與成本，且這型無人機尚有模組化升級空間，讓整體性能與電戰能力獲得進一步提升。

英國皇家空軍規劃，首批「暴風之罩」無人機部署於216中隊，並由英國空軍正規部隊與皇家輔助空軍（RAuxAF）協同操作。這個中隊成員將以小組方式，在高威脅環境下進行部署、操作、發射與回收任務，並與有人戰機密切協作，強化整體戰力整合與聯合作戰效率。暴風之罩無人機可製作假目標，欺騙敵軍雷達。（取自英國皇家空軍網站）

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