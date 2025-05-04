烏克蘭新型無人艇建奇功！用響尾蛇飛彈擊落俄Su-30戰機

烏克蘭「Magura V7」海基無人艇，圖中可見其搭載兩枚「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈。（圖取自烏克蘭武裝部隊總部專頁）

俄羅斯空軍的Su-30，成為烏克蘭海上無人艇攻擊的犧牲品。（圖取自俄羅斯國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基3日晚間證實，烏軍在過去一天內成功擊落了第二架俄羅斯軍機，其中一架是在克里米亞上空。更引人注目的是，據報烏軍首度運用搭載空對空飛彈的新型海基無人艇，成功在黑海擊落了一架俄軍Su-30戰機，創下新紀錄。

據《烏克蘭真理報》報導，澤倫斯基在晚間談話中讚揚了烏克蘭部隊強化遠程打擊能力的成果，他提到針對克里米亞軍事目標的精準行動，並證實「一天內擊落了第二架俄軍機」。他並未詳述兩次擊落的細節，但烏克蘭國防情報總局（GUR）與國家安全局（SBU）此前已聲稱，他們合作運用配備空對空飛彈的無人水面載具（USV），於2日在黑海新羅西斯克（Novorossiysk）港口附近擊落一架Su-30。

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相關報導指出，這次歷史性的空戰功臣是首次公開的新型無人艇「馬古拉V7」（Magura V7）。相較於先前用於衝撞敵艦的「馬古拉V5」（Magura V5），V7體型更大，長約8公尺（V5為5.5公尺），艇身更寬，並裝有固定式飛彈發射軌道。據分析，V7可能搭載了兩枚美製「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈，這款飛彈性能與俄軍的R-73（北約代號AA-11 Archer）飛彈相當，推估作戰距離約在10公里內。V7改良的船首設計也可能提升其耐海性，更適合冬季作戰。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在4日的晨間戰報中，也確認了俄軍在過去一天損失了兩架飛機，使俄軍自全面入侵以來的戰機總損失數達到372架。戰報同時更新了俄軍其他裝備的損失數字，包括單日增加11輛戰車、24輛裝甲戰鬥車及52門火砲系統等，並指出俄軍單日陣亡與受傷人數估計達1340人。

除了在黑海與克里米亞的戰果，澤倫斯基也提到烏克蘭持續在俄羅斯邊境的庫斯克（Kursk）與貝爾哥羅德（Belgorod）地區維持軍事存在，並對俄軍在整條前線的攻擊做出反擊。俄羅斯國防部則在日前宣稱，其防空系統在一夜之間擊落了大量烏克蘭飛彈與無人機，其中近百架是在克里米亞上空被摧毀。

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