軍援烏克蘭！美歐將再提供愛國者飛彈

美國現任和前任官員透露，原本部署在以色列的「愛國者」防空飛彈系統，在整修後將被送往烏克蘭，西方盟國也正在討論由德國或希臘再提供烏克蘭1套愛國者系統的後勤安排。圖為烏克蘭總統澤倫斯基視察德國的愛國者飛彈系統。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕「紐約時報」4日引述4名美國現任與前任官員報導，1套原本部署在以色列的「愛國者」防空飛彈系統，在整修後將被送往烏克蘭，西方盟國也正在討論由德國或希臘再提供1套愛國者系統給烏克蘭的後勤安排。

由於事涉敏感，這些官員要求匿名，並拒絕說明美國總統川普對移交更多愛國者系統給烏克蘭的看法，也未透露這項決定是在川普上任前或之後做出的。

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白宮國家安全會議（NSC）發言人修伊特表示，國安會不會提供防禦系統的部署細節，「川普總統已經表明，他希望結束烏克蘭戰爭，停止殺戮。」

美國國防部則聲明，「將繼續從先前授權的援助中提供裝備給烏克蘭」，這些援助包括從現有庫存提取的武器與新購軍備。

這項尚未公開報導的軍援計畫，正值俄羅斯加強對烏克蘭的攻擊之際，包括4月24日對基輔的飛彈攻擊，造成去年夏天以來最嚴重的死傷。

1年前，盟國無法滿足烏克蘭總統澤倫斯基提出7套愛國者系統的需求。雖然烏克蘭目前已有8套愛國者系統，但其中僅有6套運作，另外2套正在整修。1名美國官員指出，若再加上來自色列的1套與德國或希臘提供的1套，烏克蘭將擁有10套愛國者系統，主要用於防衛首都基輔。

4月下旬一枚俄羅斯彈道飛彈摧毀基輔1棟兩層樓住宅大樓，造成13人死亡、近90人受傷，凸顯俄軍可藉由大量無人機與飛彈來壓垮烏國防空系統。

俄軍當晚共發射近70枚飛彈與約150架攻擊無人機，攻擊全烏多座城市，基輔首當其衝。烏克蘭內政部長克利孟科指出，烏軍防空系統無法攔截所有來襲。在這次攻擊後，澤倫斯基再次公開表示願意「購買」更多愛國者系統：「這不是慈善行為。」

愛國者系統由雷達與可移動發射器組成，用於攔截來襲飛彈，每套造價至少10億美元，運作需約90名士兵。美國2023年4月首次向烏克蘭提供愛國者系統，但到2024年1月即出現飛彈短缺。

目前全球約有186套愛國者系統運作，其中美國擁有約3分之1，並已部署至歐洲、亞洲、中東等地支援盟友。多套系統被調往印太地區應對中國與北韓威脅，也有一部分近期被移往中東支援以色列。歐洲盟國約擁有40套，其中8套目前部署於烏克蘭。

2名美國官員透露，從以色列轉移的這套愛國者系統是較舊的型號，預計今年夏季交付。德國與希臘合計約擁有15套愛國者系統。

俄羅斯近期升高攻勢之際，川普對烏戰的公開談話也明顯傾向支持烏克蘭。他在4月26日出席教宗方濟各葬禮時，與澤倫斯基舉行會談，修補今年2月在白宮公開爭執留下的裂痕。他也減少對澤倫斯基的負面評語，並質疑莫斯科是否真的有意啟動和平談判。美烏日前簽署1項礦產協議，也為未來美國提供軍援鋪路。

根據美國對敏感防禦裝備的出口規定，即使是其他國家轉交的愛國者系統，也需要美方批准。

川普雖將終結烏戰視為其外交目標，但他的立場也屢屢顛覆美國既有政策。他常對俄羅斯總統普廷表達正面肯定，也採用部分俄方論述，例如反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），甚至指稱烏克蘭對戰爭的爆發也有責任。

川普就任以來，一直不太理會澤倫斯基要求更多愛國者系統的請求。澤倫斯基最近甚至表示，願意自掏腰包購買。川普在羅馬與澤倫斯基會面後透露，澤倫斯基再次要求愛國者飛彈：「他說他還需要武器。他這樣說已經3年了。」但川普也表示：「你看，他是想為自己的國家做點事。」

4月24日，俄羅斯對基輔發動飛彈攻擊後，川普罕見地公開譴責普廷，叫他「住手」，強調莫斯科沒有理由對平民區發射飛彈，「這讓我懷疑他根本無意結束戰爭，只是在敷衍我。」

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）俄羅斯分析師斯史提潘年科（Kateryna Stepanenko）指出，俄羅斯密集攻擊的部分目的，是為了消耗烏克蘭的防空能力與彈藥庫存，「這也是克里姆林宮發動的心理與政治戰，在俄軍並未在戰場上獲勝的情況下，試圖讓烏克蘭人民屈服投降。」

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