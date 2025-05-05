呼籲國際提高施壓俄國強度 澤倫斯基：隨時可能停火

澤倫斯基4日在出訪捷克首都布拉格時提到，持續3年多的烏俄戰爭隨時有可能停火，呼籲國際盟友對俄羅斯施加更強力的制裁，藉此實施停火。（路透）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，烏克蘭總統澤倫斯基4日在出訪捷克首都布拉格時提到，持續3年多的烏俄戰爭隨時有可能停火，呼籲國際盟友對俄羅斯施加更強力的制裁，藉此實施停火。

綜合外媒報導，澤倫斯基在與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）的聯合記者會中提到：「我們認為，若不加大壓力，俄羅斯不會採取實際措施來結束戰爭。今天是俄羅斯無視美國全面停火建議的第54天。我們認為，隨時都有可能停火，甚至從今天（4日）開始，而且停火應該至少持續30天，以便為外交提供真正的機會。」

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俄羅斯總統普廷上週宣布，因應紀念蘇聯及其盟友在二次世界大戰擊敗納粹德國80周年，5月8日至10日將停火3天。不過，澤倫斯基認為，這種停火毫無意義，呼籲俄羅斯按照美國政府在3月時提出的建議，要至少無條件停火30天。

澤倫斯基表示，普廷不應該在5月9日的紀念歐戰勝利遊行中展示戰車，而應該思考「如何真正結束他的戰爭」。澤倫斯基提到，必須對俄羅斯實施更多制裁、繼續支持烏克蘭、以及大幅加強歐洲各國之間的國防合作，「俄羅斯必須知道歐洲人會保護自己」。

捷克總統帕維爾也提到，俄羅斯尚未表現出任何希望結束戰爭的動作，「如果有人手裡握著結束戰爭的所有牌，那麼這個人就是普廷，他只需一個決定就能做到這一點」。

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