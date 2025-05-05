美調停角色生變？川普明言可能放棄斡旋俄烏衝突

川普警告，若俄烏和談無進展， 美國可能「拂袖而去」。（美聯社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普表示，如果俄羅斯與烏克蘭在結束其已持續三年的戰爭方面無法取得進展，美國可能會退出作為雙方和平談判的調解者。

川普是在4日播出的國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪中發表上述言論。他告訴主持人維爾克（Kristen Welker），俄烏雙方之間存在「極度的仇恨」（tremendous hatred）。

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川普表示，他仍對達成和平協議抱持希望，但也證實美國不會無限期地擔任調解角色。他提到，雖然非美軍士兵，但平均每週有5000名士兵在戰場上陣亡，他希望能解決這個問題。「我確實相信我們與其中一方較為接近，也許與另一方沒那麼近，但我們得再看看。」

當被問及會給俄烏雙方多少時間才考慮退出調解時，川普回應：「總會有個時候，我會說，好吧，你們繼續，繼續做蠢事。」他補充說，達成協議「或許是不可能的」，因為雙方領導人、甚至軍隊將領之間存在著「極度的仇恨」，畢竟他們已經激戰三年。但他仍認為「有很好的機會」促成協議。

值得注意的是，就在幾天前，川普才罕見地公開批評俄羅斯總統普廷。在上週俄軍向烏克蘭城市發射飛彈後，川普在社群媒體上發文質疑普廷是否真有和平意願。

他寫道：「普廷過去幾天毫無理由地向平民區、城鎮發射飛彈。這讓我覺得他或許根本不想停止戰爭，只是在敷衍我，必須用不同的方式來對付他，例如透過『銀行制裁』或『次級制裁』？太多人正在死去！！！」

此番言論發布之際，正值川普近期外交活動頻繁。他日前在羅馬出席教宗方濟各（Pope Francis）喪禮時，曾與烏克蘭總統澤倫斯基會面。數日後，白宮更與烏克蘭簽署了一項延宕數月、涉及稀土礦產的協議，這被視為川普政府的優先事項之一。

美國國務卿魯比歐上週似乎也試圖降低外界對俄烏達成重大和平協議的預期。他認為設定美國退出調解的具體時間表是「愚蠢的」，但也表示本週將是「非常關鍵的一週」。

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