北約9國「動力貓鼬25」海上聯演 潛艦、水面艦於冰島惡海互相狙殺

德國潛艦透過潛望鏡觀察海上目標。（圖片取自X@NATO_MARCOM）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕北約盟軍海軍司令部（MARCOM）24日宣布，已啟動年度「動力貓鼬」（Dynamic Mongoose 2025）聯演，於冰島海域啟動一系列反潛戰演練，強化盟國海空聯合戰力，確保關鍵航道安全。

「動力貓鼬25」將持續至9日，來自加拿大、丹麥、德國、冰島、荷蘭、挪威、波蘭、英國、美國等北約國家的水面艦、潛艦與反潛巡邏機，共同前進格陵蘭、冰島、英國、挪威間的「GIUK-N」缺口，投入一系列模擬高強度實戰環境的操作演訓，藉此磨練各國戰技、增進作業互通性。

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另外，北約直屬第一常備北約海上集群艦隊也將參與演習。

GIUK缺口是格陵蘭、冰島和英國三地的縮寫，GIUK缺口就是指位於這三地之間的海域，由於英倫海峽防禦密布，敵軍穿越大西洋和北歐都是走此路線。而冰島位於GIUK缺口的戰略位置，在北大西洋安全中發揮舉足輕重的作用。

MARCOM指出，參演的水面艦和潛艦，演訓期間輪流擔任假想敵，執行反潛與反水面作戰，透過實兵對抗執行追蹤、識別、定位與獵殺對抗。此外，空中反潛機兵力也投入獵潛任務，藉此協助潛艦官兵累積實戰經驗。

儘管冰島周邊惡劣的天候、海象與複雜水文環境，增加演訓難度，讓水面艦與反潛機難以有效作業，但也有助模擬實戰環境，鍛鍊更精實的戰力。

主辦方冰島海岸防衛隊表示，「動力貓鼬」由冰島與挪威輪流主辦，是捍衛北約在大西洋防線的關鍵訓練，也代表跨大西洋加強防務合作的決心。

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