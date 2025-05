美軍售烏F-16訓練案 曝長期暗中提供F-16零附件

上週社群媒體流傳,美國空軍「飛機墳場」戴維斯·蒙森空軍基地附近的土桑國際機場,正裝載沒有機翼和尾翼的F-16戰機,其機身為沙漠塗裝。(圖片取自X@KSOSINT)

羅添斌/核稿編輯

〔記者吳哲宇/綜合報導〕美國國務院近期批准軍售烏克蘭價值3.1億美元(約99億新台幣)的對烏軍售案,將為烏軍的F-16機隊提供更好的訓練,以及相關後勤維護設備,以強化烏克蘭空軍F-16的新一輪作戰能力。這代表美國2023年批准盟國轉讓F-16給烏克蘭後,亦長期暗中持續提供零件。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導,上週社群媒體流傳,美國空軍「飛機墳場」戴維斯·蒙森空軍基地附近的土桑國際機場,正裝載沒有機翼和尾翼的F-16戰機,其機身為沙漠塗裝。

請繼續往下閱讀...

報導指出,美國空軍發言人表示,美國空軍透過向烏克蘭提供「廢棄且完全無法使用的F-16戰機零件」,以支持歐洲捐贈的F-16戰機。並補充,美國至今仍未有向烏克蘭提供可正常運作的戰機。

發言人表示,這些F-16戰機已從美國現役部隊退役,無法飛行。重要的是,它們缺少發動機或雷達等關鍵部件,無法重新組裝用於作戰。

烏克蘭迄今為止已獲得盟國承諾捐贈最多95架F-16,並已確定至少有12服役中,總統澤倫斯基3月曾宣布將收到新的一批F-16戰機,但沒有提供確切數量。

While confirming the details of this, I found further pictures posted online by a local transportation company showing a third wrapped F-16 at Davis-Monthan and being loaded into the Antonov An-124. pic.twitter.com/xKCTAPxX03