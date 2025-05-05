美台聯合演習有望？美共和黨預算法案內含2千萬美金與「台灣演習」

圖為我國海軍艦艇操演畫面。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國共和黨議員近期計劃提出增列1500億美元國防預算法案正在國會審議中，內容聚焦於強化造艦、飛彈防禦與太空感測等關鍵領域，並加強印太區域的美軍部署。其中，除了為印太區域的美國空軍投入6.2億美元的演習預算之外，還包含2000萬美元的與「台灣演習」預算，非常引人注目。

外媒報導，這項1500億的預算以今年已獲批的8860億美元國家安全預算為基礎增列，資助建造14艘軍艦、為「金穹」飛彈防禦計畫提供首批270億美元資金，並提高國土安全支出，這項措施包裹在川普的大規模減稅法案中。

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美空軍與太空軍協會雜誌「Air & Space Forces」報導，除了為印太地區的美國空軍提供更多演習預算，該法案還預計撥款2000萬美元（約新台幣5.94億）與「台灣演習」，以及8.5億美元（約新台幣252.7億）用於「透過援助和支持台灣軍事和安全部隊來保護美國利益及遏制中國共產黨侵略」的活動。

國軍與美軍交流互動，向來是公開的秘密，聯合演習則非常少見，除國軍裝甲部隊因換裝M1A2T戰車而傳出參加美國「北方演習」之外，近期有具體紀錄的僅有雙方海軍去年4月於太平洋依照「海上不預期相遇行動準據」執行操演，以及我玉山艦受美加油艦補給畫面。

另外，這6.2億的演習預算，其中有5.32億用於太平洋空軍「兩年一度的大規模演習」，也就是環太平洋演習，以及9000萬美元用於西太平洋與日、菲、澳等盟友的聯合演習。

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