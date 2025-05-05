美軍王牌換代！PrSM精準打擊飛彈通過量產前最終測試

洛馬PrSM飛彈完成關鍵驗證，美國陸軍遠程火力升級在望。（圖取自Lockheed Martin官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin，下稱洛馬）研發的「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile, PrSM）計畫，近日成功完成關鍵的生產資格測試（PQTs），為該系統進入全速量產及在美國陸軍服役清除主要障礙，邁出了重要一步。

軍聞網站《Defence Blog》3日報導，這項測試於今年4月24日在新墨西哥州的白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）進行，驗證了該飛彈在射程、可靠性與精準度等關鍵指標上的表現均符合要求。美國陸軍飛彈暨太空計畫執行官法蘭克·羅札諾少將（Maj. Gen. Frank Lozano）在一份聲明中指出，PrSM將為前線官兵提供「扭轉戰局的關鍵能力」，使其能以高精準度與強大殺傷力打擊遠程目標。

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PrSM的設計射程超過400公里，是美國陸軍整體現代化計畫的重點項目之一。軍方表示，自從為加速關鍵現代化項目而成立跨功能團隊（CFTs）以來，PrSM是首個達到此發展階段的武器計畫。

該飛彈計畫於本月開始進行初始作戰測試與評估（IOT&E）。若測試評估結果令人滿意，美國陸軍預期將在今年稍晚就全速量產做出最終決策。

洛馬強調，PrSM的開發過程結合了實彈射擊測試與先進數位工具，有效縮短了開發時程並確保系統的高度可靠性。該公司飛彈暨火控部門副總裁哈特利（Paula Smith Hartley）表示，這項成功歸功於公司團隊、美國陸軍及業界夥伴間的緊密協作，共同打造出滿足客戶需求的創新解決方案，以支援前線作戰人員的任務。

作為該公司推動「1LMX數位轉型策略」（一項旨在運用先進數位工具全面優化工程與製造流程的計畫） 的一環，洛馬整合了模擬、數據分析以及擴增實境（AR）等技術，藉此簡化設計、測試與生產流程。公司指出，這種方法有助於加速交付、提升品質，並增強前線部隊執行任務的信心。

洛馬將PrSM計畫視為支持國家國防優先要務及強化美國工業基礎的核心工作。這款新飛彈預計將取代美國陸軍現役、日益老化的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），在未來多領域作戰環境中，提供更遠的打擊距離、更高的命中精度以及更佳的戰場適應性。

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