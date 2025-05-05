伊朗亮劍！新型「殺手鐧」飛彈曝光 嗆聲：打爆美軍基地！

國防部已高調公布最新型的「卡西姆·巴西爾」（Qassem Basir）固態燃料彈道飛彈。（翻攝伊朗國營電視台畫面）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對美國就核子計畫持續施壓，伊朗國營電視台週日報導，國防部已高調公布最新型的「卡西姆·巴西爾」（Qassem Basir）固態燃料彈道飛彈。這類飛彈通常具備更快的發射準備時間與更高的機動性。

《美聯社》報導，伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）在專訪中介紹，該飛彈的導引與機動性皆獲提升，能更有效突破多層防禦、規避反彈道飛彈系統攔截。報導稱其射程至少1200公里，且無需GPS即可精準命中目標。該飛彈已於4月17日完成最近測試。

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針對美國官員日前警告伊朗勿支持葉門胡塞組織（Houthis），納希爾札德強硬反擊，若美、以率先發動戰爭，伊朗將在「任何必要時間、任何地點」打擊其利益、基地與部隊。他強調，若伊朗遇襲，區域內的美軍基地將被視為「合法打擊目標」，但也表示伊朗對鄰國無敵意、尋求友好關係。

對於胡塞組織近期攻擊以色列，納希爾札德則重申葉門為獨立國家，自行決策，否認伊朗涉入其中。

此次飛彈公布，正值胡塞攻擊以色列本古里安機場（Ben Gurion Airport）、引發區域緊張升級之際。以色列已揚言報復胡塞及其伊朗支持者。與此同時，美伊在羅馬的間接談判已暫停，重啟時間未定，外交斡旋陷入僵局。

伊朗發展彈道飛彈，始於兩伊戰爭遭伊拉克「飛毛腿」（Scud）攻擊的經驗，並因長期武器禁運無法取得先進戰機，遂以此作為威懾手段。如今，隨著伊朗濃縮鈾庫存接近武器級水平，加上川普總統曾威脅空襲，伊朗官員日益暗示可能發展核武，使得此次新型飛彈亮相更添敏感性。

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