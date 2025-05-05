6馬赫極音速搶空優！美軍SR-72「黑鳥之子」傳明年底試飛

美軍SR-72「黑鳥之子」極音速無人機概念圖，目標速度上看6馬赫，被視為下一代戰略偵察與打擊的關鍵。（圖取自Lockheed Martin官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工巨擘洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）傳聞已久的SR-72「黑鳥之子」（Son of Blackbird）極音速無人機計畫，正逐漸浮出水面。據美媒《國家利益》（The National Interest）引述消息指出，該公司最快可能在2025年底完成原型機，目標直指史上最速軍機紀錄，設計速度高達6馬赫（約每小時7242公里），並計畫於2030年投入服役，旨在填補傳奇前輩SR-71退役後的戰略空缺。

SR-72的概念傳承自冷戰時期的指標性偵察機SR-71「黑鳥」。由洛馬旗下「臭鼬工廠」（Skunk Works）於1960年代打造的SR-71，憑藉其超過3馬赫（約每小時3500公里）的速度與25900公尺的飛行高度，能輕易擺脫敵方攔截，服役期間從未被擊落。儘管性能卓越，但因維護成本過高，最終於1998年完全退役，其高速偵察角色部分由衛星和RQ-4等無人機接替，卻始終留下一塊高空高速偵察能力的拼圖缺口。

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為突破前代限制並因應新時代挑戰，SR-72在技術上尋求重大躍進。核心是先進的「渦輪基組合循環發動機」（TBCC），該系統整合傳統渦輪引擎（用於起飛至約2.2馬赫）與超燃衝壓發動機（scramjet，用於4至6馬赫以上高速飛行），理論上能讓SR-72無需助推器，即可從跑道直接加速至極音速。然而，工程挑戰巨大，尤其是熱管理，6馬赫高速飛行產生的摩擦熱可使機身表面溫度飆升至攝氏1000度以上，這需要仰賴比SR-71鈦合金更先進的碳複合材料或陶瓷基複合材料來應對。

2022年，美國愛德華空軍基地公開電影《捍衛戰士：獨行俠》中的「暗星」（Darkstar）極音速飛機。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

儘管美國官方對SR-72計畫保持沉默，但多方線索指向其已進入實質開發階段。早在2013年，《航空週刊》（Aviation Week）就曾披露洛馬的極音速平台提案。近年來，「臭鼬工廠」不僅擴建了適用於先進製造的廠房設施，員工人數更從2018年的不足2500人增至2023年的超過5500人。此外，一個刻意隱藏內容的SR-72官方網頁、以及洛馬協助電影《捍衛戰士：獨行俠》設計的虛構極音速飛機「暗星」（Darkstar），都引發外界諸多聯想。

SR-72不僅是高速偵察平台，更可能具備「一小時全球打擊」的快速反應能力，搭載極音速武器。其無人設計與極速優勢，被視為突破俄羅斯S-500、中國紅旗-19等先進防空系統、維持美國空中戰略優勢的關鍵。面對全球極音速武器競賽，SR-72代表著「速度即生存」的未來空戰理念。

若SR-72原型機真能在明年底成功首飛，這款劃時代的飛行器將不僅延續「黑鳥」傳奇，更將開啟無人極音速空權的新紀元，深刻影響未來戰爭型態。

在20世紀末除役的SR-71偵察機，綽號「黑鳥」，是美國空軍使用的噴氣式遠程高空高速戰略偵察機。 （圖取自美國空軍）

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