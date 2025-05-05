海軍7艘「新式港勤拖船」展延4年還不夠 改分批至2036年籌獲

海軍港勤拖船服役已久，但新船採購並不順遂，審計部也在2023年度中央政府總決算報告中點名，要求海軍改進。（資料照，取自青年日報）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍為汰換老舊港勤船隻，原訂2020至2024年以9.68億餘元預算採購7艘「新式港勤拖船」，進度卻因屢次流標而不如預期，因此展延4年至2029年結案。但根據國防部最新報告，由於預算額度不符市場行情，導致多次流標，目前正修訂建案文件，並分二階段形式籌獲，待一階段2艘獲裝後，再爭取二階段5艘預算。

海軍現役港勤拖船為具有1800匹馬力的大型拖船（YTB），以及擁有1200匹馬力的中型拖船（YTL），但這二款服役已久的拖船馬力不敷使用，後勤維保成本高昂，因此，海軍原於2019年核定整體獲得規劃書，計畫自2020年至2024年間，以9億6800萬2千元，採購7艘3200匹馬力的新式港勤拖船。

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不過，新式港勤拖船採購案卻數度遭遇波折，在2020年未能決標後，海軍先將全案展延一年至今年結案，仍未提升全案執行成效，直到審計部糾正，才回覆全案展延至2029年。

不過，根據國防部向立院申請預算解凍報告顯示，因全案預算金額於2022年「規設暨建造統包案」開標時已不符市場行情，致2022年4月19日及5月10日等2次開標均流標，故辦理建案文件修訂。

海軍指出，目前重新辦理商情公開徵求計有3家廠商提供報價，刻依商情資料辦理建案文件修訂，採分階段獲得，第一階段從籌獲數量7艘調整至2艘，俟第一階段完成獲裝後，續爭取獲賦預算於2031至2036年再行籌獲第二階段5艘。

海軍表示，已加強廠商訪商作為，以獲精實商情報價，另參考物價指數，綜合列入採購預算價格編製，俾提升廠商投標意願。另管制於2025年5月31日前完成建案文件修訂，並依修訂期程完成採購計畫及招標文件繕製，另於決標後，加強履約督導及專案管理，俾如期如質如預算完成建置作業。

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