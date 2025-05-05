美軍M10輕戰車重量逼近M1戰車 計畫遭赫格塞斯喊卡

圖為M10「布克」戰鬥車透過C-17運輸。在取消「空投」需求後，載運數量也從1次2輛被縮減成1輛。（圖片擷取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍「機動防護火力」（MPF）計畫以新型步兵戰鬥車取代可空投的M55輕戰車，卻因研發方向不斷背離初衷，其車重最終達近60噸，不僅無法空投，連橋樑都無法承重。在美國國防部最新決策中，國防部長赫格賽斯近日正式喊停這項研發計畫。

軍聞網站「Defense Blog」報導，赫格賽斯1日簽署《陸軍轉型與採購改革》備忘錄，包含研發美國「金穹」防空系統、減購機動儎台、普及無人機部隊編制，以及導入AI、3D列印科技等重大舉措，並停止包含M10輕戰車等多項採購計畫，目標使陸軍轉型為精實、高機動且具殺傷力的作戰部隊。

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報導指出，美國陸軍原計劃列裝504輛M10，其中12輛原型車和96輛低速試量產車輛已經完工或正在生產中。然而，隨著該計劃的取消，這些車輛可能被轉移到裝甲部隊、出售到國外或被封存。

美國陸軍部長辦公室技術主管米勒（Alex Miller）表示，這不單是軍備採購失誤的典型個案，而是需求流程導致的慣性問題，讓陸軍自己都無法抽離。米勒批評，一旦取消空投需求，這款車輛就失去了支援步兵的初衷，變得和主力戰車一樣笨重、難以快速部署。

《陸軍轉型與採購改革》備忘錄方面，赫格賽斯表示，美國陸軍將針對「國土防衛」、「遏阻中國威脅」兩大目標進行轉型，採用先進軍事科技，強化部隊在現代戰場的作戰韌性，例如長程精準火力、防空暨飛彈防禦、網路戰、電子戰和反太空戰能力，將是五角大廈未來優先著眼的軍事投資。

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