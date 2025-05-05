戰事恐升級？ 以安全內閣通過加薩「征服」計畫 徵召數萬後備軍

以色列國防軍（IDF）地面部隊於加薩走廊執行任務。（圖取自IDF專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，以色列安全內閣於5日深夜批准一項計畫，旨在擴大在加薩走廊的軍事行動。一名不具名官員透露，該計畫內容據稱包括「征服」（conquest）這塊巴勒斯坦領土，並推動當地居民向南遷移。此決定是在軍方宣布徵召數萬名後備軍人以加強對哈瑪斯（Hamas）攻勢後數小時內做出的。

該官員進一步說明，計畫內容除其他事項外，將包括「征服」加薩走廊並佔領控制該領土，同時「為了保護居民」而將他們向南遷移。消息來源並指出，總理納坦雅胡正積極推動一項據稱由美國總統川普提出的建議，鼓勵加薩居民「自願」遷往約旦或埃及等鄰國。

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由納坦雅胡及多位部長組成的安全內閣，據報已一致通過這項計畫，目標是擊敗統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯，並確保遭扣押的人質獲釋。該計畫包含對哈瑪斯展開「強力打擊」，但具體方式尚未明示。前一天，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）已宣布徵召數萬後備軍人，準備擴大在加薩的戰事。

此外，內閣也批准了在加薩進行「人道物資分發的可能性」。自3月2日起，加薩即陷入以色列的全面封鎖。雖然以色列聲稱當地目前食物充足，但人道組織與聯合國機構早已警告，封鎖已對當地240萬居民造成災難性影響。該官員補充，內閣以絕大多數贊成，在必要時進行人道分發，目的是防止哈瑪斯掌控物資並削弱其治理能力。

自3月18日恢復對巴勒斯坦領土的攻勢以來，以色列已加大對加薩的空襲與地面行動力道。以方聲稱此舉旨在向哈瑪斯施壓，迫使其釋放人質。目前仍有58名於2023年10月哈瑪斯襲擊以色列時被擄走的人質，據信仍被扣押在加薩。

根據《法新社》依官方數據統計，哈瑪斯當年攻擊造成以色列方面1218人死亡，多數為平民。而據哈瑪斯治理下的加薩衛生部數據，以色列的報復性軍事行動已導致當地至少52535人喪生，其中大多數亦為平民。

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