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北韓重磅武器曝光！量產KN-25「超級火箭砲」射程覆蓋南韓全境

2025/05/05 16:47

「KN-25」射程達380公里。（美聯社資料照）「KN-25」射程達380公里。（美聯社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕社群網路照片揭露，北韓已量產其強大的KN-25型600公厘火箭系統，射程達380公里。此舉大幅提升平壤長程精準打擊力，衝擊區域軍事平衡。KN-25性能介於多管火箭與戰術飛彈間，大規模部署旨在強化深度打擊，挑戰美韓飛彈防禦網。

軍聞網站《Army Recognition》報導，量產型採履帶底盤，配備裝甲駕駛艙與六具發射管，十對路輪提供優異越野機動性，利於快速部署、轉移以規避打擊。KN-25約於2019年亮相，被稱「超大口徑火箭」，因性能模糊火箭與飛彈界線引發關注。經多年測試改良射程、精度與齊射力，顯見北韓意圖建立比彈道飛彈更經濟、靈活，但毀傷力相當的精準打擊系統。

KN-25發射精準導引彈藥，採慣性與衛星導引，命中精度在數十公尺內，足以打擊南韓縱深機場、指揮中心、後勤樞紐及雷達站等關鍵目標，威脅駐韓美軍。該系統有兩種配置：已量產的六聯裝履帶式，以及適合公路機動的四聯裝輪型運輸起豎發射車（TEL）。此雙重配置支援陣地打擊與快速機動部署戰術。其類彈道軌跡與高速末端突防能力，大幅增加愛國者三型（PAC-3）與薩德（THAAD）等現有防禦系統的攔截難度。

KN-25對美韓構成嚴峻新威脅。其遠程精準能力可覆蓋南至釜山的美軍基地及南韓重要政經中心。量產後可能大量部署，旨在以飽和攻擊癱瘓飛彈防禦網。

南韓現有飛彈防禦體系難對付KN-25這類高速類彈道火箭砲。雖有「鐵穹」（Iron Dome）、L-SAM（長程地對空飛彈）等研發中，但未完全部署到位。自主C-RAM（反火箭、火砲及迫擊砲）系統預計2035年後完成，近中期存在防禦空窗。

KN-25提升北韓砲兵威脅，提供靈活、高生存性的深度打擊選項，符合其以低成本武器抗衡強敵的不對稱戰略。量產象徵北韓長程精準砲兵現代化邁進，成為核心戰力，大幅提升嚇阻與攻擊力，改變半島戰略格局，迫使美韓同盟重新評估防禦與反制策略。

北韓領導人金正恩視察KN-25型600公厘火箭砲系統生產線，凸顯平壤擴展長程精準打擊能力的意圖。（取自X平台）北韓領導人金正恩視察KN-25型600公厘火箭砲系統生產線，凸顯平壤擴展長程精準打擊能力的意圖。（取自X平台）

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