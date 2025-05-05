俄軍去年死傷最慘重 BBC：至少逾4.5萬人陣亡

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄戰爭進行超過3年，陣亡人數至今眾說紛紜。「BBC」與其他機構合作統計，俄軍去年死傷最為慘重，至少逾4.5萬人陣亡，為首年近3倍，亦顯著超過巴赫姆特慘烈戰役期間的2023年。

統計數字由BBC俄國分布與俄國獨立媒體「Mediazona」和志願團隊合作，彙整來自俄國公墓、軍事紀念地和訃聞等公開資料，整場戰爭中可辨識出身分的陣亡者有10萬6745人。然而，軍事專家推估此數字或許只佔45％至65％，代表真實陣亡人數可能為16萬4223至23萬7211人。

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報導指出，與俄國侵略之初在關鍵地區戰鬥造成的一波波傷亡不同，去年呈現出的情勢為俄軍推進緩慢，死傷逐月增加。由此得出，俄軍在烏國前線推進一公里就至少有27人陣亡。

去年單日死亡數最高為2月20日，在由俄國掌控的頓內次克城市伏爾諾華卡周邊一座訓練場，列隊進行授勳儀式的軍人遭烏克蘭發射的海馬斯火箭系統飛彈擊中，包括指揮官在內65人陣亡及多人受傷。

另外，3年多來涵蓋空降軍（VDV）、海軍陸戰隊、特種部隊、飛行員及俄羅斯聯邦安全局（FBS）官員在內的菁英軍事人員，陣亡數達5826人，當中以空降軍的3415人最多。

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