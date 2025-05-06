川普再提終結俄烏戰爭 目標與艾多根合作解決衝突

美國總統川普（左）透露與土耳其總統艾多根（右）通話討論俄烏及加薩等議題。圖為兩人於2019年11月13日在白宮會晤時的檔案照片。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週一表示，他與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）進行了一次「良好且具成效」的電話會談，討論了包括俄烏戰爭在內的多項議題。

福斯新聞網（Fox News）報導，川普透過他的社群平台「TRUTH Social」分享了這次通話的細節。他發文寫道：「剛與土耳其總統艾多根進行了一次非常良好且具成效的電話對話，涉及許多主題，包括俄烏戰爭、所有關於敘利亞的事務、加薩等等。」

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川普補充說，他期待與艾多根合作，終結他形容為「荒謬卻致命」的俄烏戰爭。川普此前曾多次誓言要結束這場已持續三年的衝突，儘管美國現任政府對近期由其斡旋的俄烏和談期望有所保留。

加薩衝突也是川普關注的重點議題。自哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動致命襲擊後，以色列持續努力營救人質。隨著加薩戰事升級，川普曾敦促以色列總理班納坦雅胡「善待加薩」，因為當地人民「正承受苦難」。

川普在文中也提及，他在首個總統任內與艾多根的關係「極佳」，並透露艾多根已邀請他未來訪問土耳其，艾多根本人也將訪問華盛頓，但具體日期尚未確定。

川普還特別強調，他與艾多根曾在多項事務上「密切合作」，包括促成美國牧師布朗森（Andrew Brunson）獲釋。川普稱布朗森是在「我提出要求後立即」被釋放的。

布朗森牧師於2016年10月土耳其未遂政變後的大規模政府鎮壓中，因被控與非法組織有關聯而遭指控恐怖主義與叛國罪名，在土耳其被監禁和拘留長達735天。

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