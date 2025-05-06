獨家》落實轉型正義 國防部公告：刪除兩蔣「謁靈」丶「陵寢」用語

國防部公告修正兩蔣慈湖丶大溪管理要點，將「謁靈」用語修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣，改以「營區」概括全域。桃園大溪慈湖賓館目前仍有三軍儀隊駐守。（資料照）

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〔記者羅添斌／台北報導〕使用長達50年之久的「謁靈」丶「陵寢」用語，確定走入歷史，為落實轉型正義丶打破威權時代僵化印象，國防部已公告修正兩蔣慈湖丶大溪管理要點，將「謁靈」用語修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣，改以「營區」概括全域，管理要點的修正已在今年4月22日正式公告發布。

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故總統蔣中正在民國64年4月5日辭世，靈柩於4月16日暫厝慈湖賓館，停放於賓館正廳，但並未下葬。蔣中正之子丶故總統蔣經國於民國77年1月13日病逝，靈柩也暫厝在大溪頭寮賓館。總統府及軍方為維護兩處賓館安全，以及便利民眾前往瞻仰，派出憲兵及儀隊駐守，並由後備指揮部設立桃園管理組。

台灣過去長期處在威權統治時代，對兩蔣靈柩暫厝在慈湖丶大溪賓館，以及民眾前往瞻仰致意，都以威權時代慣用的名詞「謁靈」，將靈柩所在之處稱為「陵寢」，即便是政權多次輪替丶民主政治開放的年代，自民國64年迄今，這個用語也都沒有改變過。

民進黨立委邱志偉今年4月關切是否規劃裁撤儀隊、並修訂意旨皇帝陵墓的「陵寢」名稱。邱志偉當時表示，國軍的職責是要保家衛國、抵抗敵對勢力，而非保護獨裁者的墳墓，更何況「陵寢」一詞通常指稱帝王墳墓。國防部卻因時任桃園縣長朱立倫政府的一紙公文，以地方振興觀光為由派駐儀隊，但近年實際到訪的旅客人數有多少？相當不合時宜，根本是浪費人民的納稅錢。

為落實轉型正義，國防部經過內部討論後，在今年4月22日公告，將原有的「國防部全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知」，修正名稱為「國防部全民防衛動員署後備指揮部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」。

根據修正要點的前後對照，國防部除了修正名稱及部分單位名稱及用語之外，最重要的是，兩蔣園區因轄管範圍通性，國防部決定以 「營區」一詞概括全域， 刪除「陵寢」字樣，停放靈柩之處的「靈柩區」，因屬通稱用語，仍然予以維持使用。

至於過去經常使用「謁靈」字眼，國防部在新修正的管理要點中明白表示，因開放團體申請入 營作法調整，爰將所定「謁靈」申請，修正為「靈柩區開放」申請。

圖為故總統蔣經國暫厝的大溪頭寮賓館。（資料照）

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