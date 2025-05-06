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防止烏克蘭無人機襲擊 莫斯科4大機場將暫時關閉

2025/05/06 10:46

杜莫迪多沃（Domodedovo）等莫斯科4大機場現已關閉。（路透資料照）杜莫迪多沃（Domodedovo）等莫斯科4大機場現已關閉。（路透資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日烏克蘭頻繁使用無人機空襲俄羅斯，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）5日表示，由於安全考量，目前已經暫時關閉莫斯科4大機場。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）提到，至少有19架烏克蘭無人機在抵達莫斯科前就被摧毀。

《BBC》報導，俄羅斯於5日聲稱這是烏克蘭連續第2個晚上發動無人機襲擊，為確保安全，已經將莫斯科4大機場關閉，包含杜莫迪多沃（Domodedovo）、謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo）等機場。

莫斯科市長索比亞寧指出，至少有19架無人機在抵達該市之前就被摧毀，部分殘骸散落在通往莫斯科的一條高速公路上，但並未造成任任何人員傷亡；對此，烏克蘭當局尚未做出回應，本次的攻擊是在4日俄羅斯入侵庫爾斯克地區之後發生。

據烏克蘭總參謀部指出，4日在俄羅斯蒂奧特基諾村（Tyotkino）附近的庫爾斯克地區襲擊了一個無人機指揮單位；莫斯科則是在4月時便宣布，在烏軍發動突襲的9個月後，已重新奪回該地區的控制權，但基輔仍堅稱有士兵在邊境地區行動。

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