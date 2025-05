糗爆！還沒被打就先下去了... 美菲肩並肩演習二戰靶船意外沉沒

美菲「肩並肩」演習出糗了,原定於昨日上午舉行的擊沉科目,卻因靶船Miguel Malvar號(如圖)意外嚴重進水、提前於射擊前沉沒,因而取消實彈射擊活動。(圖片擷取自菲律賓武裝部隊的X帳號)

羅添斌/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕為強化第一島鏈中段的聯合嚇阻能力,美國及菲律賓於上(4)月21日起執行「肩並肩」(Balikatan)演習,原定於昨(5)日上午執行的重頭戲「擊沉演習」(MARSTRIKE),卻因靶船意外提前沉沒而取消實彈射擊活動;這艘建於二戰的護衛艦Miguel Malvar(PS-19)因海況不佳導致嚴重進水,自行於靶區沉沒。

根據菲律賓武裝部隊在其社群發布的消息表示,原訂於昨日舉行的「肩並肩40-2025」(Balikatan 40-2025)海上實彈打擊演習中,目標靶艦卻在射擊活動開始前的7點20分左右,於菲律賓西部聖安東尼奧(San Antonio)外海約30海浬的預定靶區先行沉沒,事故導致部分實彈活動取消。

沉沒原因,據稱是海況不佳導致艦艇大量進水。菲律賓海軍發言人證實,該船在拖曳過程中已2-5節的速度行駛,並沒有受到損壞,但由於訓練海域遇到的惡劣海況,以及該船的年事已高,正如事實的那樣,艦體大量進水並最終沉沒;事件並未造成人員傷亡,但「米蓋爾.馬爾瓦爾號」(Miguel Malvar)所沉沒的精確位置,相距預定的擊沉位置僅4海里。

Elements of Balikatan 40-2025 MARSTRIKE live fire cancelled



The Balikatan 40-2025 Maritime Strike target vessel sank off the west coast of the Philippines prior to the event commencing today.



The decommissioned BRP Miguel Malvar (PS-19) took on water while being positioned… pic.twitter.com/ES5nriiCt1