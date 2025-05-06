糗爆！還沒被打就先下去了... 美菲肩並肩演習二戰靶船意外沉沒

美菲「肩並肩」演習出糗了，原定於昨日上午舉行的擊沉科目，卻因靶船Miguel Malvar號（如圖）意外嚴重進水、提前於射擊前沉沒，因而取消實彈射擊活動。（圖片擷取自菲律賓武裝部隊的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為強化第一島鏈中段的聯合嚇阻能力，美國及菲律賓於上（4）月21日起執行「肩並肩」（Balikatan）演習，原定於昨（５）日上午執行的重頭戲「擊沉演習」（MARSTRIKE），卻因靶船意外提前沉沒而取消實彈射擊活動；這艘建於二戰的護衛艦Miguel Malvar（PS-19）因海況不佳導致嚴重進水，自行於靶區沉沒。

根據菲律賓武裝部隊在其社群發布的消息表示，原訂於昨日舉行的「肩並肩40-2025」（Balikatan 40-2025）海上實彈打擊演習中，目標靶艦卻在射擊活動開始前的7點20分左右，於菲律賓西部聖安東尼奧（San Antonio）外海約30海浬的預定靶區先行沉沒，事故導致部分實彈活動取消。

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沉沒原因，據稱是海況不佳導致艦艇大量進水。菲律賓海軍發言人證實，該船在拖曳過程中已2-5節的速度行駛，並沒有受到損壞，但由於訓練海域遇到的惡劣海況，以及該船的年事已高，正如事實的那樣，艦體大量進水並最終沉沒；事件並未造成人員傷亡，但「米蓋爾．馬爾瓦爾號」（Miguel Malvar）所沉沒的精確位置，相距預定的擊沉位置僅4海里。

Elements of Balikatan 40-2025 MARSTRIKE live fire cancelled



The Balikatan 40-2025 Maritime Strike target vessel sank off the west coast of the Philippines prior to the event commencing today.



The decommissioned BRP Miguel Malvar （PS-19） took on water while being positioned… pic.twitter.com/ES5nriiCt1 — Armed Forces of the Philippines （@TeamAFP） May 5, 2025

這艘靶船是建於1944年的美國輕型護衛艦「布拉特波羅號」（Brattleboro,PCE（R）-852），全長56.2公尺、排水量僅912噸，這符合了菲律賓沿海區域常見的輕型武裝船舶。該艦曾參與二戰大西洋與太平洋戰區行動，包括菲律賓登陸與沖繩反潛巡邏，戰後改裝轉為測試平台；1965年除役後移交南越海軍，名為「玉輝號」（HQ-12），但1975年越南淪陷後，該艦逃往菲律賓，並整修更名為「米蓋爾．馬爾瓦爾號」（PS-19），最終於2021年退役。

菲國武裝部隊補充表示，儘管靶艦沉沒導致部分實彈科目取消，但「擊沉演習」仍將以指揮所演習（CPX）方式持續進行。菲美聯合部隊將模擬演練多方聯合火力任務，整合陸、海、空偵蒐與武器系統，強化聯合指管與協同作戰能力，而部分原訂的「擊沉演習」實彈內容仍會照常實施，海域管制仍然有效，雙方部隊將如期達成訓練目標。

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